Hofmann und die entscheidenden Wochen: "Es kann noch viel passieren"

Während ein Bayer-Trio beim DFB-Team weilt, trainiert Jonas Hofmann in Leverkusen. Geschäftsführer Simon Rolfes spricht über seine Lage.

Mit Jonathan Tah, Robert Andrich und Florian Wirtz weilen derzeit drei Profis von Spitzenreiter Bayer im Kreise der DFB-Auswahl. Und wie es zumindest aktuell ausschaut, spielen alle drei auch eine gewichtige Rolle in den Plänen von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Tah in der Viererkette, Andrich als Teil der Doppelsechs und Wirtz als "Zauberer" in der Offensive. Der vierte potenzielle deutsche Nationalspieler im Leverkusener Aufgebot ist derweil außen vor, zumindest vorerst. Offensivmann Jonas Hofmann durchläuft keine einfache Phase.

Die Top-Form, in der sich der 31-Jährige im ersten Drittel dieser Saison befunden hatte, konnte er nicht halten. Bis zum 12. Spieltag hatte Hofmann allein in der Bundesliga herausragende zwölf Scorerpunkte gesammelt - seither kamen wettbewerbsübergreifend zwei direkte Torbeteiligungen hinzu. Er verlor ein Stück weit seine Leichtigkeit, seine Effektivität im letzten Drittel nahm ab. Zuweilen blitzte seine Qualität zwar auf, wenn er in den Halbräumen aufzog und in Richtung Tor kurvte. Die extreme Konstanz und die große Konsequenz gingen ihm allerdings abhanden.

Hofmann dürfte gegen Hoffenheim wieder eine Option sein

Positiv: Gegen den VfL Wolfsburg (2:0) nach seiner Einwechslung und gegen Qarabaq Agdam (3:2) im Rückspiel des Europa-League-Achtelfinals startete Hofmann jeweils verbessert ins Spiel, bewegte sich gut und sammelte ansprechende Aktionen im letzten Drittel. Dass er gegen die Aserbaidschaner nach nicht einmal 30 Minuten mit muskulären Problemen vom Platz musste, passte indes ins Bild. Wirklich rund lief es für den Bayer-Profi zuletzt nicht.

Ich bin mir sicher, dass er sich bald wieder belohnen kann. Es gibt manchmal diese Phasen in einer Saison, in denen man den Fokus justieren muss. Simon Rolfes über Jonas Hofmann

An diesem Montag startete er in die neue Trainingswoche, dürfte nach Lage der Dinge wieder eine Option sein gegen Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Folgt dann die Aufholjagd? Um eine Chance auf die EM zu haben, wird sich Hofmann strecken müssen. Zumal er bei den vorherigen zwei DFB-Lehrgängen dabei war, von Nagelsmann aber nur gegen Mexiko (2:2) aufs Feld geschickt wurde - für 25 Minuten. Die Konkurrenz ist groß. Und die Zeit, sie rennt. Das "Momentum", von dem der Bundestrainer sprach, muss Hofmann zügig zurückgewinnen.

Bayers Geschäftsführer Simon Rolfes sagt dem kicker: "Gegen Wolfsburg und gegen Qarabag ist er zuletzt gut ins Spiel gekommen. Er hat in diesen Partien wieder mehr Zielstrebigkeit und mehr Gefahr nach vorne entwickelt. Dass er für unser Positionsspiel auch zuvor wichtig war, steht außer Frage. Nun hat er wieder diesen Zug zum Tor gezeigt. Ich bin mir deshalb sicher, dass er sich bald wieder belohnen kann. Es gibt manchmal diese Phasen in einer Saison, in denen man den Fokus justieren muss. Und dann macht man wieder einen Schritt nach vorne."

Rolfes macht Hofmann Mut: "Es sind noch ein paar Wochen"

Dass der 23-malige Nationalspieler unter einem gewissen Zugzwang steht und sich Nagelsmann in den nächsten Spielen aufdrängen sollte, sieht Rolfes keineswegs als mögliches Hemmnis. "Es wird ihn motivieren", sagt er. "Auch wenn es nun der letzte Lehrgang vor der EM-Nominierung ist, kann noch viel passieren - das weiß ich aus eigener leidvoller Erfahrung." 2010 hatte der ehemalige Sechser die WM in Südafrika verpasst, 2012 die EM in Polen und in der Ukraine. Nun sind das freilich keine Anekdoten, mit denen Rolfes seinen Werkself-Profi aufbauen kann. Doch seine Botschaft ist einleuchtend: Abgerechnet wird zum Schluss.

"Es sind noch ein paar Wochen", betont Rolfes also und erläutert: "Für uns ist Jonas ein ganz wichtiger Spieler, er ist ehrgeizig, arbeitet hart. Diesen Ehrgeiz, diesen Willen muss er weiterhin zeigen. Und wer weiß, was dann in den nächsten Wochen noch passiert."

Klar ist: Es werden in jedem Fall entscheidende Wochen für Hofmann. Auf Vereinsebene, weil sich Leverkusen noch drei Titeloptionen bieten. Und auf Verbandsebene, weil im Sommer diese Heim-EM stattfindet, die man nur einmal im Leben vor Augen hat.