Hofmann über Xabi Alonso: "Einmal hat er uns alle überrascht"

Im zweiten Teil der Meisterserie erklärt Jonas Hofmann, was Bayers Erfolgstrainer auszeichnet und welche Maßnahme für Erstaunen sorgte.

Xabi Alonso ist aus meiner Sicht ein ganz besonderer Trainer. Er ist ein Gentleman, besitzt auch an der Linie eine große Ausstrahlung, vergleichbar mit der, die er früher schon als Spieler hatte. Er ist sehr seriös und für uns Spieler immer zugänglich. Natürlich sagen die meisten Trainer: Komm in mein Büro, wann auch immer etwas ist. Aber Xabi nimmt sich dann tatsächlich auch die Zeit, egal für wen. Er merkt, wenn er einen Spieler zur Seite nehmen muss. Dafür hat er ein gutes Gespür.

Klar, dabei spielen auch seine Co-Trainer eine wichtige Rolle, weil sie ihm auch mal sagen: Sprich mal mit dem Spieler. Zu einem guten Trainerteam gehören immer mehrere. Das weiß Xabi, und so lebt er es auch.

Wenn die Fans ihn im Stadion feiern, dann habe ich das Gefühl, dass ihm das fast unangenehm ist, weil er die Einstellung hat: Wir sind doch alle eins. Das hat man auch nach dem Bayern-Spiel gesehen, als er von den Fans gefordert wurde. Er hat allen auf der Bank das Zeichen gegeben: Kommt mit! Allein so eine Aktion charakterisiert ihn extrem gut. Und so lebt er es auch auf dem Platz.

Xabi Alonso hält die Videositzungen kurz und knapp

Dort ist Xabi ein Freund des einfachen Spiels. Aber diese einfachen Dinge möchte er mit einer brutalen Effizienz umgesetzt sehen. Deswegen sage ich immer - und ich hoffe, er wird es mir niemals krummnehmen: Xabi ist gar nicht so ein Taktikfuchs, der die ganze Zeit an der Tafel alles erklärt und anhand von Videos zeigt. Er ist nicht der Trainer, der 50-minütige Videositzungen abhält, bei ihm geht das immer kurz und knapp.

Wenn wir die Spielvorbereitung machen, dauert sie vielleicht 15 bis 20 Minuten. Da habe ich schon andere Trainer erlebt, die mehr als das Doppelte an Zeit investiert haben. Doch irgendwann denkst du eben als Spieler: Jetzt reicht es aber, ich will auf den Platz und kicken. Xabi war selbst ein Top-Spieler. Deshalb weiß er, wie das ist. Wahrscheinlich bereitet er sich auch immer sehr, sehr gut vor und lässt das mehr oder weniger überflüssige Drumherum, bei dem sich andere gelegentlich verzetteln. Bei ihm geht es zack, zack, zack und dann geht's raus auf den Platz.

Dort spielt er im Training selber noch gerne mit und hat in dem einen oder anderen Spiel sogar das entscheidende Tor gemacht. Nach dem Training schnappt er sich manchmal ein paar Bälle und schickt noch mal einen Torwart ins Tor zurück, damit er selbst noch ein paar Schüsse abgeben kann. Ohne selbst noch mitzukicken - das kann er dann auch nicht. Er muss dann wohl doch noch ab und zu zeigen, was er kann. Und man sieht dabei, wie viel Spaß es ihm immer noch macht.

Spielt im Training ab und zu mit: Xabi Alonso. IMAGO/Beautiful Sports

Als Trainer verlangt Xabi viele einfache, normale Dinge, die aber letztlich brutal effizient sind. Das kommt mir entgegen, weil ich auch nicht der Filigrane bin, sondern der eher geradlinige und einfache Spieler. Doch wenn diese einfachen Dinge immer und immer wieder abgerufen werden - im Training, während der Spiele, und so war es halt in dieser Saison - dann erreichst du so ein Niveau. Und dann ist es schwer, dass purer Wille oder Kampfkraft eines Gegners diese Qualität schlagen.

Er hat eine Riesenqualität: Er erkennt es, wenn er eine Schachfigur auf dem Platz bewegen muss. Jonas Hofmann

Doch auch wenn ich gesagt habe, dass er gar nicht so ein übermäßiger Taktikfuchs ist, weiß Xabi natürlich, wie das Spiel funktioniert. Er hat eine Riesenqualität: Er erkennt es, wenn er eine Schachfigur auf dem Platz bewegen muss. Und damit verändert er dann das ganze Spiel. Es war des Öfteren der Fall, dass er zur Halbzeit den richtigen Input gegeben hat. Er hat als Trainer einen extremen Einfluss aufs Spiel, weil er die Dinge einfach erkennt und sie zu ändern weiß.

Wirklich überrascht hat Xabi uns alle mit seiner Idee vor dem Heimspiel gegen Bayern München. Da haben wir auf einmal mit vier Innenverteidigern gespielt und hatten außer Amine (Adli, Anm. d. Red.), Flo (Wirtz) und Nathan (Tella) keinen richtigen Offensivspieler auf dem Platz. Ohne Mittelstürmer, ohne Jerrie (Frimpong). Da habe ich mich gefragt: Was zum Himmel macht er jetzt? Nach dem Spiel und dem 3:0-Sieg wusste ich es dann. Es hat super funktioniert. Da war er dann doch ganz der Taktikfuchs und hatte sich etwas überlegt, was überragend geklappt hat.

Als Xabi im letzten Spiel vor Weihnachten gegen Bochum auf alle fünf Afrikaner verzichtet hat, weil sie ab Januar beim Afrika-Cup spielen sollten, sah das von außen vielleicht verrückt aus. Aber wenn Xabi so etwas macht, dann nur, weil er wirklich fest davon überzeugt ist, dass es auch funktioniert. Er ist nicht der Trainer, der sagt: Ich teste das jetzt einfach mal. Dafür betrachtet er jedes Spiel als zu wichtig. Da schenkt er nichts her. Auch wenn es im Nachgang vielleicht so aussah, dass er das einfach mal ausprobieren wollte.

Podcast Jetzt die erste Folge hören: Die goldene Generation Der neue Podcast "Der vierte Stern" ist eine Reise durch die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Dort will die DFB-Elf endlich den Titel holen. Doch im Vorfeld: viel Unruhe und verletzte Leistungsträger. Ein schmerzhaftes Beispiel: Sami Khediras Kreuzbandriss sieben Monate vor der WM. alle Folgen

Xabi Alonso vermittelt jedem Spieler, dass er wichtig ist

Doch so hat die Mannschaft auch Vertrauen in seine Maßnahmen aufgebaut, in seine Rotation, die er gnadenlos durchgezogen hat. Bei ihm funktionieren alle Spieler. Auch Adam (Hlozek), der nicht so viel Einsatzzeit hatte, bekommt dann in Freiburg das Vertrauen von Beginn an und trifft direkt. Da merkst du dann schon: Selbst Spieler, bei denen man denken könnte, dass ihr Selbstvertrauen möglicherweise etwas gelitten hat, selbst die funktionieren unter Xabi.

Er vermittelt eben wirklich jedem Spieler, dass er wichtig ist. Und er vermittelt das glaubwürdig. Das sind bei ihm keine leeren Worte. Dafür ist er zu seriös, zu ehrlich und auch zu ehrgeizig. Xabi will auch die Spieler, die weniger spielen, weiterentwickeln. Und das gelingt ihm. Auch das spricht für den Trainer.

Xabi lügt keinem etwas vor. Als er Anfang des Jahres mit Liverpool und später mit Bayern in Verbindung gebracht wurde und er das öffentlich nicht ausgeschlossen hat, hätte er dazu ja eigentlich gar nichts sagen müssen. Er hätte auch einfach sagen können, dass er noch einen Vertrag bis 2026 hat. Aber er ist halt, wie er ist. Und das ist auch gut so.

Dass Xabi Begehrlichkeiten weckt, war und ist uns allen klar. Wir haben in der Mannschaft darüber zwar nicht so viel gesprochen, aber wir wussten schon: Er hat bei Liverpool, Real und Bayern gespielt. Dass die drei Klubs an ihm interessiert sind - eine bessere Geschichte gibt es ja gar nicht. Und es wäre auch schwer verständlich gewesen, wenn er sich nicht damit beschäftigt hätte. So eine Chance lässt du auch nicht so einfach aus.

Begehrlichkeit wirkt sich nicht auf die Arbeit aus

Doch er ist ein Typ, bei dem sich so etwas null Komma null auf seine Arbeit auswirkt oder auf seinen Kopf. Vielleicht hat er sich an dem einen oder anderen Tag mit seiner Familie hingesetzt und mehr darüber gesprochen, aber bei ihm ist es so: Wenn er zur Bay-Arena kommt, ist der volle Fokus da. Daran merkst du, dass er früher ein absoluter Top-Spieler und total erfolgreich war. Das lebt er täglich vor, und das nimmt man ihm komplett ab.

Ich habe meiner Frau schon relativ früh gesagt, dass ich nicht an Xabis Abschied aus Leverkusen glaube. Ich hatte das Gefühl, dass er mit uns Champions League spielen und beweisen möchte, dass diese Saison keine Eintagsfliege ist. Und Xabi ist auch nicht der Typ, der nach einer Saison sofort abhaut.

Seine nächsten Schritte werden ihn zu Topklubs wie eben Liverpool, Real oder den Bayern führen. Jonas Hofmann

Als er bei einer Besprechung mitgeteilt hat, dass er bleibt, gab es natürlich tobenden Applaus. Am Ende war seine Entscheidung auch eine, die ihn als Menschen beschreibt. Und ich find's natürlich cool, dass er bleibt. Denn den großen Erfolg, den er schon in seinem ersten kompletten Jahr als Erstliga-Trainer hatte, würde ich jetzt nicht Anfängerglück nennen. Das ist viel mehr, was er da geleistet hat. Seine nächsten Schritte werden ihn zu Topklubs wie eben Liverpool, Real oder den Bayern führen.

Ich finde es aber immer genial, wenn so ein absoluter Top-Trainer ein Team trainiert, das personell noch nicht die absolute Top-Mannschaft ist und er sie erst dazu formt. Da sieht man erst richtig, wozu ein Trainer imstande ist. Wenn jemand eine absolute Top-Mannschaft trainiert, könnte vielleicht auch ein anderer mit dieser Elf das Double holen.

Aber mit Leverkusen das Double zu holen, mit einer Mannschaft, die in dieser Form erst noch entwickelt werden musste, ist überragend. Das ist wirklich top, top, top. Er selbst wird von sich sicher sagen, dass er noch sehr, sehr viel dazulernen kann. Kann er wahrscheinlich auch. Als Trainer geht es ja auch um Erfahrung. Aber mit Blick auf die Erfolge in dieser Saison wird auch für Xabi dieses Jahr nicht so einfach zu toppen sein. Auch wenn er als Spieler schon etliche Titel gesammelt hat.

Dieser Text erschien erstmals in der Donnerstagsausgabe des kicker am 30. Mai. Hier können Sie sich den kicker als eMagazine im Flex-Abo sichern.