Hofmann: Torjäger mit Ladehemmung - und doch unersetzlich

Viele Hoffnungen auf den Klassenerhalt hängen an Bochums Top-Torjäger Philipp Hofmann, doch der macht eine veritable Krise durch.

Die Zahlen klingen einigermaßen verheißungsvoll: In seiner ersten Bundesliga-Saison stand Hofmann in allen bisherigen 33 Spielen auf dem Platz, kommt auf zehn Scorerpunkte, erzielte acht Tore. Das ist für einen Mittelstürmer beim VfL Bochum vielleicht nicht überragend, aber ordentlich. Zumal Hofmann, der zuletzt für den Karlsruher SC drei Jahre hintereinander in der 2. Liga zweistellig traf, eben sein erstes Jahr in der Bundesliga erlebt.

"Er musste sich ein bisschen anpassen, dann ist er so richtig ins Rollen gekommen", lobte Trainer Thomas Letsch vor Wochen. Aktuell aber ist Hofmann gewiss nicht in Top-Verfassung, siehe das Spiel im Berliner Olympiastadion am Samstag. Nach fünf Minuten kam Hofmann in toller Position vor dem Berliner Tor zum Kopfball, setzte die Kugel aber neben das Tor. Beim Treffer der Hertha war er später nicht im Bilde, hinderte jedenfalls Lucas Tousart nicht am Kopfball.

Bisher zwei Rückrunden-Tore

Zwei Tore erst gelangen Hofmann in der Rückrunde, das letzte Anfang April beim 2:3 gegen den VfL Stuttgart, anschließend ging Bochums kantiger Mittelstürmer sechs Mal hintereinander leer aus. Vor Wochen gab er im kicker-Interview seine zwei Wünsche für den Saison-Endspurt bekannt: Ohne Relegation in der Bundesliga bleiben, zweistellig treffen. Beides ist aktuell sehr fraglich.

Unumstritten ist der 30-Jährige dennoch, als Zielspieler im und am gegnerischen Strafraum, der im Idealfall Bälle ablegt auf die Nebenleute. Mit seinen 1,95 Metern ist der Angreifer, im Sauerland geboren und unter anderem in der Jugend des FC Schalke ausgebildet, eine imposante Figur, reibt sich auf in den Zweikämpfen, setzt im Sinne der Mannschaft den Körper voll ein. Als Malocher tief in den gegnerischen Reihen ist er jedenfalls einer, der bei den Fans ankommt, die ihm auch die Ladehemmung verzeihen, weil Hofmann eben ein echter Mannschaftsspieler ist.

Im Sturmzentrum derzeit konkurrenzlos

Natürlich ist der Stürmer trotz jüngster Erfolglosigkeit auch gegen Leverkusen erste Wahl. Der im Winter von Borussia Dortmund II gekommene Moritz Broschinski bleibt in seinem ersten Bundesligajahr Joker, von Silvere Ganvoula, ebenfalls groß gewachsen, ist seit langer Zeit überhaupt nichts mehr zu sehen. Offensichtlich drängt er sich im Training überhaupt nicht mehr auf.

Hofmann also trägt viele Hoffnungen - was macht dem VfL sonst noch Mut vor dem Showdown am Samstag gegen Leverkusen geht (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker)? Immerhin sammelte die Mannschaft von Thomas Letsch 23 ihrer insgesamt 32 Punkte an der Castroper Straße, hat sich in Heimspielen zum Beispiel gegen Union Berlin und neulich gegen RB Leipzig als sperriger, ekliger Gegner erwiesen.

Fanmarsch zum Stadion - "Aufgefordert, etwas zurückzugeben"

An der Unterstützung der Fans soll es weiterhin nicht mangeln. Rund 12.000 mitgereiste VfL-Anhänger im Berliner Olympiastadion waren ein starkes Signal, für den Samstag planen die Ultras einen Fanmarsch zum Stadion. Treffpunkt ist um 12 Uhr auf dem Rathausvorplatz. Das Motto: Marsch zum Klassenerhalt! Alle im Trikot! "Die Unterstützung", so Letsch, "ist nach wie vor sensationell. Wir sind aufgefordert und in der Pflicht, etwas zurückzugeben."