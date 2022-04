Hofmann steht auch auf Hoffenheims Liste

Im Kader der Kraichgauer fehlt derzeit ein Stoßstürmer vom Typ des Karlsruhers Philipp Hofmann, doch der scheint sich bereits für Bochum entschieden zu haben.

Eigentlich liegt es auf der Hand. Gerade von der linken Seite fliegen bei der TSG Hoffenheim seit der Verpflichtung von David Raum die Flanken serienweise in den Strafraum. Viel zu wenige Hereingaben des Nationalspielers, der dennoch bereits bei elf Assists steht, wurden verwertet. Auch Pavel Kaderabek ist rechts über die Jahre zu einem präzisen Flankengeber gewachsen. Doch in der Mitte fehlt ein adäquater Abnehmer, weder Munas Dabbur noch Georginio Rutter noch Andrej Kramaric noch Christoph Baumgartner sind ausgewiesene Kopfballspezialisten.

Das Interesse der TSG an Hofmann ist hinterlegt

Das will die TSG ändern und das Portfolio um einen solchen Spielertypen erweitern. Dabei liegt das Gute ziemlich nah. Nach kicker-Informationen steht auch Karlsruhes Philipp Hofmann auf der Hoffenheimer Kandidatenliste, das Interesse der TSG ist jedenfalls hinterlegt. 18 Tore hat der 1,95-m-Hüne bislang in der 2. Liga in dieser Saison erzielt, zudem ist der 29-Jährige im Sommer ablösefrei. Damit fällt Hofmann ins Beuteschema der TSG, die sich für die kommenden Spielzeit auch schon die Dienste von Grischa Prömel von Union Berlin und Finn Ole Becker vom FC St. Pauli ohne Abstandszahlungen gesichert hat.

Raum ist einer der dicksten Kumpel von Hofmann

So hatte Manager Alexander Rosen auch schon Raum in den Kraichgau gelotst. Und der ist einer der dicksten Kumpels von Hofmann. Da könnten die Flanken des Linksfußes quasi im engsten Freundeskreis veredelt werden. Ob es tatsächlich dazu kommt, bleibt allerdings fraglich. Hofmann scheint bereits in Bochum im Falle des Klassenerhaltes im Wort zu stehen. Und ob Raum tatsächlich auch in der kommenden Saison noch in Hoffenheim flankt, ist trotz des erst Anfang des Jahres erneut verlängerten Vertrages längst nicht sicher.

Interessant ist die Personalie Hofmann insofern dennoch, da sie die Erkenntnis verrät, einen solchen Spielertypen zu vermissen. Nach Sandro Wagner und Adam Szalai ist diese Planstelle verwaist.