Hofmann nicht restlos zufrieden: "Ich fand, dass es nur gut war"

Der Auftakt in die Europa League ist Bayer Leverkusen mit dem 4:0-Sieg gegen BK Häcken geglückt. Torschütze Jonas Hofmann mahnte nach dem Spiel zur Demut - und vermisste die letzte Konsequenz.

Feierte mit Leverkusen einen gelungenen Auftakt in die Europa League: Jonas Hofmann (Mitte). picture alliance/dpa

Bayer Leverkusen surft derzeit auf einer Erfolgswelle, der es egal ist, ob sie über die Bundesliga, den DFB- oder den Europapokal rollt. Der Spitzenreiter der Liga startete auch in die Europa League mit einem Sieg: Mit 4:0 gewann die Werkself zum Auftakt der Gruppenphase gegen den schwedischen Double-Sieger BK Häcken.

Vier Tore von vier verschiedenen Schützen erzielt, hinten zu Null gespielt: "Dem Ergebnis zufolge würde man vielleicht meinen, es sei sehr gut gewesen", sagte Jonas Hofmann nach der Partie am Donnerstagabend bei RTL. "Aber ich fand, dass es nur gut war."

Wir ließen den Gegner immer wieder schnuppern. Jonas Hofmann

Gegen BK Häcken stellten die wettbewerbsübergreifend noch ungeschlagenen Leverkusener früh eine Zwei-Tore-Führung her. Mit steigender Dauer kamen die Gäste jedoch mehr ins Spiel - zum Ärger Hofmanns: "Wir ließen uns zum Teil hinten reindrängen, überließen dem Gegner viel zu viel den Ball und ließen ihn so beim Stand von 2:0 immer wieder schnuppern." Gefordert wurde in dieser Phase unter anderem Matej Kovar, der das Tor anstelle der etatmäßigen Nummer Eins Lukas Hradecky hütete und sein Pflichtspieldebüt für die Leverkusener feierte.

Der Keeper war eine von fünf Änderungen, die Xabi Alonso im Vergleich zum 2:2 gegen den FC Bayern vornahm. Mit Amine Adli rückte auch ein Spieler in die erste Elf, der sich direkt in die Torschützenliste eintragen konnte (2:0) - für Hofmann ein gutes Zeichen: "Wir haben heute auf drei, vier Positionen durchgewechselt und auch die Leute treffen, wenn sie drin sind."

Hofmann: "In solchen Phasen ist es wichtig, demütig zu bleiben"

Alles in allem und trotz der weniger dominanten Phasen äußerte sich der Offensivspieler, der von der Bank kam und das 4:0 erzielte, "zufrieden, weil wir gut in die Europa League gestartet sind". Der starke Saisonstart der Leverkusener gebe Selbstvertrauen und Schwung. Doch Hofmann mahnte ungeachtet des erneuten Sieges: "In solchen Phasen ist es wichtig, demütig zu bleiben und sich auf seine Arbeit zu besinnen."

Die Arbeit mit Leverkusen geht am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den 1. FC Heidenheim weiter. Mit der Nationalelf ist Hofmann Mitte Oktober wieder im Einsatz. Der designierte neue Bundestrainer Julian Nagelsmann ist kein Unbekannter für Hofmann: "Ich kenne ihn noch aus der Jugend in Hoffenheim. Wenn es verkündet wird, dann freuen wir uns, dass wir einen Bundestrainer gefunden haben."