Hofmann nicht mehr Torwart-Trainer Türkgücüs - Dreher übernimmt

Michael Hofmann ist nicht mehr Torwarttrainer bei Türkgücü München. Mit Bernd Dreher steht dessen Nachfolger aber bereits fest.

Wie Türkgücü mitteilte, haben sich die Verantwortlichen des Vereins und der 49-jährige Hofmann auf eine "einvernehmliche Aufhebung" des ursprünglich noch bis Saisonende laufenden Vertrags geeinigt.

Grund für die sofortige Trennung sollen unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung des Vereins gewesen sein: "Ich bedauere es, dass die Zusammenarbeit mit Michi Hofmann an diesem Punkt endet. Aufgrund unterschiedlicher Ansichten über die weitere Ausrichtung und den zukünftigen Weg von Türkgücü München haben wir uns nach ausführlichen Gesprächen gemeinsam darauf geeinigt, Michis Vertrag in beidseitigem Einvernehmen und mit sofortiger Wirkung aufzulösen", wird Geschäftsführer Max Kothny auf der Klub-Website zitiert. "Nicht nur ich, sondern der gesamte Verein sind Michi zu großem Dank verpflichtet."

Hofmann: "Viele Erfolge und zuletzt auch einige Tiefen bleiben immer in Erinnerung"

Hofmann schloss sich dem Münchner Verein im Jahr 2017 noch zu Landesligazeiten an. Anfangs kam er sogar noch zu einigen Einsätzen zwischen den Pfosten, seit Herbst 2017 war er als Torwart-Trainer tätig. In seine Zeit fielen drei Aufstiege Türkgücüs bis in die 3. Liga. "Herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit in den letzten viereinhalb Jahren. Viele Erfolge und zuletzt auch einige Tiefen bleiben immer in Erinnerung. Ich wünsche allen Beteiligten Gesundheit, Freude und sportlich den maximalen Erfolg für Türkgücü München", verabschiedete sich der 49-Jährige.

Hofmann hat sich als langjähriger Stammkeeper von 1860 München in der bayerischen Landeshauptstadt einen Namen gemacht. Zwischen 1996 und 2010 hütete er 80-mal in der 2. Liga sowie 82-mal in der Bundesliga das Tor der Löwen. Nach 2010 wechselte er zu Jahn Regensburg. Mit dem SSV stieg er in die 2. Liga auf und kam zu weiteren zwölf Spielen im Unterhaus, ehe er seine aktive Karriere in Bayreuth und Pullach ausklingen ließ.

Dreher wird neuer Torwart-Trainer

Nur kurz nach der Bekanntgabe der Trennung von Hofmann präsentierte Türkgücü auch schon dessen Nachfolger: Der ehemalige Bundesligakeeper Bernd Dreher übernahm am Neujahrstag den Job. Dreher kam für Bayer Uerdingen, Bayer Leverkusen und Bayern München in der Bundesliga zu 153 Einsätzen, für Uerdingen stand er zudem in 70 Zweitligaspielen zwischen den Pfosten. Nach seiner aktiven Karriere schlug er ein Laufbahn als Coach ein und war als Torwart-Trainer für Bayern und Schalke tätig. Anschließend zog es ihn ins Ausland, zuletzt stand er bei Ludogorez Rasgrad unter Vertrag.

"Wir sind glücklich, mit Bernd Dreher direkt einen äußerst kompetenten Nachfolger für Michael Hofmann präsentieren zu können. Bernd hat im Fußballgeschäft bereits einiges erlebt: Nicht nur aus seiner aktiven Karriere bringt er Erfahrung aus über 150 Bundesligaspielen mit, auch seine fast 20-jährige Trainer-Laufbahn zeigt einige bemerkenswerte Stationen auf. Von seiner Expertise werden das Trainerteam und das Torhütergespann mit Sicherheit profitieren", sagte Kothny.