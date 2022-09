Hofmann-Nachfolger: Krapf ist neuer FCA-Präsident

Knapp vier Monate nach dem Rücktritt von Klaus Hofmann hat der FC Augsburg einen neuen Präsidenten gefunden: Ex-Geschäftsführer Markus Krapf übernimmt.

Ein gebürtiger Augsburger an der Spitze des FC Augsburg: Markus Krapf ist "ab sofort" neuer Präsident des Bundesligisten und damit Nachfolger von Klaus Hofmann, der im Mai aus gesundheitlichen Gründen nach siebeneinhalb Jahren zurückgetreten war. Die Bestellung durch den Aufsichtsrat erfolgte einstimmig.

Als ehrenamtlicher Präsident und Vorstandsvorsitzender vertritt Krapf künftig die Interessen der mehr als 21.000 FCA-Mitglieder, die er verspricht, "ernst zu nehmen". "Es ist mir eine Ehre, dass ich vom Aufsichtsrat das Vertrauen erhalte, das Präsidentenamt ausführen zu dürfen. Ich werde dafür stehen, den Dialog auf allen Ebenen zu suchen."

"Unsere Wunschlösung"

Der 50 Jahre alte FCA-Fan war zwischen 2002 und 2006 bereits als Geschäftsführer im Klub aktiv. Außerdem ist er stellvertretender Chefredakteur der "Neuen Szene" und Eigentümer einer Fußballkneipe in Augsburg. "Es war uns wichtig, jemanden zu finden, der in Augsburg verwurzelt, eine starke Persönlichkeit und mit dem FCA eng verbunden ist. Wir haben in ihm unsere Wunschlösung für die zukünftige Ausrichtung des Vereins gefunden", glaubt Aufsichtsratschef Thomas Müller.

Müllers Stellvertreter Gerhard Wiedemann sieht bei Krapf "Kommunikationsfähigkeit sowie soziale Kompetenz" vereint. Ihn zeichne "neben seiner Verbundenheit zum FCA auch eine beruflich erfolgreiche Vergangenheit beim FC Augsburg aus".