Hofmann läuft wieder - Einsatz bleibt offen

Zuletzt musste Borussia Mönchengladbach das WM-Aus von Florian Neuhaus vermelden, bei Jonas Hofmann dagegen schaut es besser aus. Nach Schulterverletzung läuft der 30-Jährige wieder.

Am Dienstag veröffentlichten die Fohlen ein zehnsekündiges Video auf ihrem Twitterkanal, in dem Jonas Hofmann entspannt Runden dreht und in die Kamera winkt. Zu weiteren Bildern, auf denen Hofmann weitere Laufeinheiten absolvierte, hieß es: "Jetzt fehlt nur noch der Ball."

Diesen hatte der Mittelfeldspieler zuletzt beim Pokal-Aus in Darmstadt an den Füßen, als die Borussen mit 1:2 beim Zweitliga-Spitzenreiter aus dem Wettbewerb flogen. Hofmann stand bei den Lilien in der Startaufstellung von Trainer Daniel Farke, doch er musste wegen Verletzung an der Schulter zur Halbzeit in der Kabine bleiben und wurde durch Lars Stindl ersetzt.

Aufgrund einer Schultereckgelenksprengung verpasste er das ebenso frustrierende 1:3 gegen Eintracht Frankfurt - wann Hofmann wieder ein Kandidat für Farke ist, blieb am Dienstag noch offen. Am Mittwoch trifft sich die Mannschaft zum ersten gemeinsamen Training zur Vorbereitung auf das Spiel beim Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin (Sonntag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Bei Jonas Hofmann sieht es ganz positiv aus. Wir hoffen, dass er vor der WM-Pause wieder auf dem Platz stehen kann, müssen aber gleichermaßen schauen, wie sich sein Schmerzempfinden entwickelt", sagte Farke zu Hofmanns Schulterproblematik vor dem Frankfurt-Spiel.

Im Gegensatz zu seinem Mannschaftskollegen Florian Neuhaus, der wegen eines Risses des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie jegliche Chancen auf die WM ad acta legen musste, wird Hofmann somit rechtzeitig fit, um für die anstehende WM ab dem 20. November wieder einen entsprechenden Spielrhythmus zu bekommen. Ob seine Rückkehr in den Kader schon gegen die Eisernen erfolgen kann, wird die Trainingswoche zeigen.