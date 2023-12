Hofmann kontert Watzkes Kampfansage

Vor dem Topspiel kam die Kampfansage von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Kassiert Bayer also die erste Saisonniederlage? "Wird schwer für sie", kontert Leverkusens Jonas Hofmann die Ambitionen seines Ex-Klubs, der trotz längerer Pause einen Frische-Nachteil hat.

Die Serie wächst immer weiter. Inzwischen blickt Bayer 04 nach dem 19. Pflichtspiel der Saison auf 18 Siege und ein Remis zurück. Das Team von Xabi Alonso ist als einzige Mannschaft aus den europäischen Top-5-Ligen in dieser Spielzeit noch unbesiegt.

Ein Fakt, der die Brust immer breiter werden lässt vor dem Hit gegen den BVB. Die Kampfansage von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ("Am Sonntag haben wir die Möglichkeit zu prüfen, ob die Leverkusener dann wirklich nicht zu schlagen sind. Die letzten Jahre hat das immer ganz gut geklappt") konterte Offensivakteur Jonas Hofmann nach dem 2:0-Sieg beim BK Häcken in der Europa League jedenfalls trocken: "Wird schwer für sie …"

Der 31-Jährige, der einst selbst für den BVB spielte, ist voller Vorfreude. "Es wird ein hervorragendes Spiel", sagt der Nationalspieler und fügt angriffslustig an: "Man sagt ja immer, es wird spannend - ich hoffe nicht, dass es spannend wird, sondern klar für uns. Wir freuen uns, weil Dortmund eine absolute Topmannschaft ist, die diese Hammer-Gruppe in der Champions League überstanden und gezeigt hat, was sie drauf hat."

"Es gibt viele Gründe zu denken, dass es am Sonntag ein Topspiel gibt"

Bei aller Euphorie ist der Respekt vor dem BVB natürlich groß. "Dortmund ist eine Top-Mannschaft in der Champions League. In Mailand und Newcastle haben sie diese Qualität individuell und als Kollektiv gezeigt", lobt Trainer Xabi Alonso den Gegner, "es gibt viele Gründe zu denken, dass es am Sonntag ein Topspiel gibt."

In diesem könnten am Ende Nuancen entscheiden. Eine davon könnte die körperliche Frische sein. Die allerdings - trotz des Leverkusener Europa-League-Spiels am Donnerstag in Göteborg - für den Werksklub sprechen könnte.

Denn auch wenn der BVB bereits am Dienstag in der Champions League beim AC Mailand spielte (3:1), sind die Dortmunder Leistungsträger deutlich höher belastet. Begannen in Göteborg mit den Innenverteidigern Jonathan Tah und Edmond Tapsoba sowie Mittelstürmer Victor Boniface, der aber bereits zur Halbzeit ausgewechselt wurde, doch nur drei Leverkusener Stammkräfte.

Da Tapsoba und Tah zudem am Samstag beim 3:0-Sieg in Bremen geschont wurden, wird Bayers Startelf beim Anpfiff am Sonntag keine englische Woche in den Knochen stecken haben. Das nächste Argument, das dafürspricht, dass Leverkusen im Spitzenspiel die Oberhand behält?

"Das sehe ich nicht als wahnsinnigen Vorteil"

Davon möchte Simon Rolfes allerdings nichts wissen. "Dortmund hat ja gegen Milan gezeigt, dass sie eine hervorragende Mannschaft sind. Deswegen wird es ein Topspiel, in dem wir voll konzentriert sein und unsere beste Leistung abrufen müssen", fordert der Geschäftsführer und ordnet den Frische-Faktor nicht als bedeutsam ein: "Das sehe ich nicht als wahnsinnigen Vorteil. Auf Distanz macht das etwas im Verlauf einer Saison aus, aber kurzfristig nicht."

Der Ex-Profi weiß zum einen aus eigener Erfahrung, dass in englischen Wochen nicht selten die Mannschaft mit weniger Erholungszeit dann doch den frischeren Eindruck hinterlässt. Zum anderen möchte er vermeiden, dass die Mannschaft bei der herrschenden Euphorie und angesichts so vieler Argumente, die für sie sprechen, den Fokus verliert. Watzkes Kampfansage könnte dazu durchaus hilfreich sein.