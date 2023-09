Hofmann: "Hansi ist dankbar für jeden Spieler, der Selbstvertrauen mitbringt"

Der perfekte Saisonstart mit seinem neuen Klub Bayer Leverkusen hat die Brust von Jonas Hofmann breiter werden lassen. Das Selbstvertrauen will er nun auch beim DFB einbringen.

Die Sportbegeisterung von Jonas Hofmann, sie ist nicht auf den Fußball beschränkt. Am Mittwoch etwa schaute der Mittelfeldspieler auf der kurzen Zeit zwischen dem Vormittagstraining und der Pressekonferenz, an der er teilnehmen sollte, kurz beim Viertelfinale der Basketball-WM zwischen Deutschland und Lettland rein - und sah einen knappen deutschen Erfolg. "Wenn so ein Turnier ansteht und eine deutsche Mannschaft da vertreten ist, dann versuche ich das aufzusagen und mitzunehmen", sagte Hofmann eine knappe halbe Stunde nach dem Schlusspfiff beim Basketball.

Das positive Mitfiebern, das der 31-Jährige da beschrieb, ist mit Blick auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zuletzt verloren gegangen. Die enttäuschenden Großturniere in Russland (WM 2018), Europa (EM 2021) und Katar (WM 2022) haben Spuren hinterlassen, ebenso wie die vielen vermurksten Tests dazwischen. Von einer Aufbruchstimmung im Land des Gastgebers der Europameisterschaft im Sommer 2024 ist daher nichts zu spüren. Nach den kommenden Länderspielen gegen Japan am Samstag in Wolfsburg und gegen Frankreich am Dienstag in Dortmund droht aus dem angestrebten Auf- endgültig ein Abbruch zu werden, sollten Leistungen und Resultate erneut nicht stimmen.

Zuletzt nur Teilzeitkraft im DFB-Team

Da kann es aus Sicht des DFB nicht schaden, dass es Nationalspieler wie Hofmann gibt, die mit dem Selbstbewusstsein eines gelungenen Liga-Starts nach Wolfsburg gereist sind. Drei Siege in den ersten drei Liga-Partien haben die Brust des Neu-Leverkuseners breit werden lassen. "Natürlich versuchst du das mitzubringen", sagte Hofmann. "Denn das brauchen wir hier. Hansi ist dankbar für jeden Spieler, der mit viel Selbstvertrauen und breiter Brust hierherkommt." Allen sei bewusst, dass nun Ergebnisse hermüssten. Der Druck sei da.

Für Hofmann persönlich gilt das insofern, als dass er um seinen Platz in der Startelf besonders kämpfen muss. Unter Flick absolvierte er zunächst zwar viele Einsätze und wurde teils sogar als Rechtsverteidiger eingesetzt. Ausgerechnet bei der WM in Katar allerdings war die gelernte Offensivkraft ihren Platz los. Beim 1:2 gegen Japan wurde er in der 67. Minute eingewechselt, beim 1:1 gegen Spanien gar erst fünf Minuten vor dem Ende. Gegen Costa Rica schließlich schaute er komplett zu. Ebenso wie in den März-Länderspielen gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3). Im Juni kehrte Hofmann zwar zurück ins Aufgebot zurück, kam aber lediglich gegen die Ukraine (3:3, 28 Minuten) und Polen (0:1, 45 Minuten) zu Teilzeit-Einsätzen. In der WM-Revanche gegen Japan würde sich der formstarke Rechtsfuß gerne länger zeigen - und dabei mithelfen, dass die deutschen Fans auch beim Fußball bald wieder stärker mit ihrem Team mitfiebern.