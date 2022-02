Hofmann: "Emotionale Tage für uns alle"

Der Abschied von Max Eberl in der vergangenen Woche hat hohe Wellen geschlagen. Am Mittwoch sprach Jonas Hofmann über den Rückzug des Sportdirektors - und das wichtige Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am Samstag.

Mit Borussia Mönchengladbach im Abstiegskampf gefordert: Jonas Hofmann. imago images/Uwe Kraft