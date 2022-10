Hoffnungsträger am Horizont: Wirtz absolviert Teile des Mannschaftstrainings

Am 26. Spieltag der vergangenen Bundesliga-Saison hat sich Florian Wirtz beim 0:1 gegen seinen ehemaligen Klub Köln einen Kreuzbandriss zugezogen. Nach jüngst bereits positiven Nachrichten ist der Nationalspieler und Hoffnungsträger der im Keller steckenden Werkself nun wieder ins Training eingestiegen.

Am Montagabend wurde die frohe Kunde über den Twitter-Kanal der Werkself verbreitet. "Gute Neuigkeiten vom Platz", ließ Bayer Leverkusen hier verlauten. "Florian Wirtz hat heute erstmals nach seinem Kreuzbandriss wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert." Dazu packte der nach elf Spieltagen mit erst neun Punkten im Bundesliga-Keller stehende Klub ein Foto, das den 19-jährigen Offensivkünstler mit dem Ball am Fuß zeigt.

Zuvor hatte auch Wirtz selbst schon angekündigt: "Es wird nicht mehr lange dauern."

225 Tage nach seinem ausgerechnet gegen seinen früheren Ausbildungsklub 1. FC Köln erlittenen Kreubandriss rückt das Comeback somit in greifbare Nähe - auch wenn der als Nachfolger von Gerardo Seoane installierte Trainer Xabi Alonso erst kürzlich gebremst hat: "Wir freuen uns auf diesen Moment, wenn er zurück ist. Aber bei Florian brauchen wir mehr Fortschritte. Weil es eine langwierige Verletzung war. Wir müssen die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt machen."

Leichte WM-Hoffnung? Bierhoff: "Vielleicht macht es Sinn"

Heißt im Klartext: Die Rückkehr von Wirtz auf den Platz wird nicht übers Knie gebrochen. Dass Wirtz noch vor der WM-Pause zu einem Startelfeinsatz kommt, wird bei Bayer 04 nicht erwartet - und auch nicht zwingend angestrebt. Soll das Ausnahmetalent lieber im neuen Jahr mit für den großen Aufschwung sorgen. Und dafür wäre eine komplette Vorbereitung mit der Werkself deutlich günstiger als eine auf den letzten Drücker erzwungene WM-Teilnahme mit der DFB-Elf oder gar ein dadurch verursachter gesundheitlicher Rückschlag.

Am Ende hängt es an den Trainern, was sie ihm zutrauen. Oliver Bierhoff über Florian Wirtz

Zuletzt hatte allerdings Oliver Bierhoff Wirtz jedoch noch leichte Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme gemacht. "Am Ende hängt es an den Trainern, was sie ihm zutrauen", sagte der Geschäftsführer der Nationalmannschaften und der Akademie beim DFB bei einem Termin in der vergangenen Woche. "Bei 26 Spielern gibt es viele Gedanken. Vielleicht macht es auch Sinn, einen Spieler mitzunehmen, der die Spielpraxis nicht hat, aber dann so ein Turnier mitkriegen würde."