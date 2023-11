Hoffnungsschimmer und Hiobsbotschaft: Klagenfurts Personalsituation bleibt angespannt

Während Austria Klagenfurts Mittelfeldmotor Andy Irving am vergangenen Wochenende sein Comeback feierte, wird Jonas Arweiler den Kärntnern voraussichtlich erst im kommenden Jahr wieder zur Verfügung stehen.

Nach einem hervorragenden Saisonstart befindet sich Austria Klagenfurt derzeit in der ersten Mini-Krise. Die 0:3-Heimniederlage gegen Sturm Graz markierte für die Kärntner nicht nur die dritte Niederlage, sondern auch das dritte torlose Spiel in Folge. Zuvor hatte sich die Elf von Peter Pacult in der Meisterschaft dem Wolfsberger AC (0:4) sowie im ÖFB-Cup-Achtelfinale der Wiener Austria (0:1) geschlagen geben müssen.

Seit Wochen kämpfen die Klagenfurter mit einer angespannten Personalsituation, die sich im Spätherbst nun auch auf die Leistungen niederzuschlagen scheint. Durch die Ausfälle von Torhüter Marco Knaller (Knöchel), Iba May (Knie), Sebastian Soto (Rücken) und Nicolas Binder (Adduktoren) fehlt es den Waidmannsdorfern vor allem an Kaderbreite, zudem werden die beiden Stammspieler Kosmas Gkezos (Kapsel) und Christopher Cvetko (Entzündung der Plantarfaszie) schmerzlich vermisst.

Arweiler fällt bis Jahresende aus

Immerhin konnte Mittelfeldmotor Andy Irving gegen Sturm nach überstandener Bänderverletzung sein Comeback feiern. Während die rund einmonatige Leidenszeit für den Schotten nun also vorbei ist, muss Stürmer Jonas Arweiler dagegen vorerst pausieren. Der Deutsche zog sich am Wochenende eine Verletzung am linken Mittelfußknochen zu und wird in diesem Jahr nicht mehr für die Pacult-Elf auflaufen. Am Wörthersee hofft man darauf, Arweiler zu Beginn der Wintervorbereitung im Trainingsbetrieb begrüßen zu dürfen. Das bestätigte Klubsprecher Matthias Linnenbrügger gegenüber Ligaportal.

Bessere Nachrichten gibt es hingegen von Simon Straudi, der gegen Sturm bereits in der 22. Minute den Platz verlassen musste. Der 24-Jährige dürfte den Klagenfurtern nach der Länderspielpause im Auswärtsspiel beim SCR Altach (26. Oktober, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder zur Verfügung stehen.