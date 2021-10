Hoffnungen geplatzt: VfB auch gegen Union ohne Anton

Der VfB Stuttgart muss weiterhin auf Waldemar Anton verzichten. Der Abwehrchef konnte noch nicht wieder in das Mannschaftstraining einsteigen.

Alleine seine Zahlen belegen, wie wichtig Anton für die Defensive des VfB Stuttgart ist: Seit seinem Wechsel von Hannover 96 zu den Schwaben absolvierte er 67 von 77 möglichen Ligaspielen, bei der überwiegend großen Mehrzahl davon stand er in der Startelf. Alleine in dieser Saison absolvierte er alle seine sechs Ligapartien über die komplette Spielzeit.

Matarazzo über Anton: "Er hat bisher nur individuell trainiert"

Eine Rote Karte und eine anschließende Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus bremsten den Abwehrchef zuletzt aber aus. Am Mittwoch kehrte Anton nach seiner Genesung zwar wieder auf den Trainingsplatz zurück, doch für das Heimspiel am Sonntagabend (17.30 Uhr, LIVE! auf kicker) gegen den 1. FC Union Berlin wird es wohl für ihn noch nicht reichen. Denn mit seinen Kollegen konnte Anton bisher noch nicht üben: "Er hat bisher nur individuell trainiert", berichtete VfB-Coach Pellegrino Matarazzo am Freitag auf der Pressekonferenz. Fragezeichen stehen zudem hinter den Einsätzen von Omar Marmoush (Schlag auf die Syndesmose) sowie Tangui Coulibaly (Prellung).

Sicher ausfallen werden weiterhin Stammkeeper Florian Müller sowie Flügelspieler Roberto Massimo (beide nach COVID-19) sowie die Langzeitverletzten Sasa Kalajdzic (Schulterluxation), Mohamed Sankoh (Knieverletzung) und Silas (Rückstand nach Kreuzbandriss). Trotz der weiterhin angespannten Personalsorgen wollte Pellegrino aber nicht klagen: "Klar rege ich mich kurz auf und denke scheiße, Entschuldigung, schade", sagte der Us-Amerikaner. "Aber dann drücke ich schnell wieder auf den Reset-Knopf."

Denn immerhin stehen Orel Mangala und Erik Thommy wieder zur Verfügung. Beide fehlten zuletzt ebenfalls wegen einer Infektion mit dem Coronavirus, sind aber bereits wieder voll belastbar: "Beide sind komplett ins Training eingestiegen", bestätigte Matarazzo. Mangala dürfte somit in die Startelf zurückkehren, für den Belgier müsste dann Nikolas Nartey weichen.

Matarazzo: "Es wird kein Spaziergang"

Gegen den 1. FC Union wartet der VfB übrigens noch auf den ersten Sieg auf Bundesligaebene. Weder in der vergangenen Saison noch in der Bundesliga-Relegation 2018/19 reichte es für die Schwaben zu einem Dreier. Auch dieses Mal erwartet Matarazzo eine schwere Aufgabe: "Es wird kein Spaziergang", sagte der US-Amerikaner. "Wir brauchen wieder eine Energieleistung und werden Vollgas geben." Dass sein Team dazu in der Lage ist, bewies es vergangenes Wochenende, als es trotz etlicher Corona-Ausfälle in Gladbach der Borussia ein 1:1 abtrotze. Und am Sonntagabend kann der VfB zudem auf die Unterstützung seiner Fans zählen. Bisher wurden 29.000 Karten abgesetzt, Stuttgart rechnet deshalb mit gut 32.000 Zuschauer.