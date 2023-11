Hoffnung platzt am Dienstag: BVB ohne Can gegen Newcastle

Sein letztes Spiel für Borussia Dortmund bestritt Emre Can in Newcastle. Nun kommen die Engländer zum BVB - und die Hoffnung auf die Rückkehr des Kapitäns platzte.

Letzter Einsatz am 25. Oktober in Newcastle: BVB-Kapitän Emre Can. IMAGO/Crystal Pix

Beim wichtigen 1:0-Auswärtssieg an der nordenglischen Küste wirkte Emre Can 43 Minuten mit. Es war ein kampfbetontes Spiel in Newcastle, also genau die Art von Duell, die dem robusten Profi liegt. Noch vor der Halbzeitpause kam für den 29-Jährigen das vorzeitige Aus, fortan laborierte er an Knieproblemen.

Die Hoffnungen auf einen Einsatz von Can bestanden bis zum Dienstag, wenn Newcastle beim BVB möglicherweise in das Endspiel um Platz zwei geht (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, fehlt Can der Mannschaft von Trainer Edin Terzic sicher. Er verpasste das Abschlusstraining am Montagabend und steht folglich auch nicht im Kader.

Dafür dürften die zuletzt angeschlagenen Marius Wolf und Ramy Bensebaini mit dabei sein, das Duo fuhr am Dienstagmittag mit ins Teamhotel der Borussia.

Eindruck aus dem Bayern-Spiel auch ohne Can korrigieren

Ohne Can holten die Dortmunder in der Bundesliga ein 3:3 in Frankfurt, zogen durch ein 1:0 gegen die TSG Hoffenheim ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein und bekamen vom deutschen Rekordmeister Bayern München am vergangenen Samstagabend eine 0:4-Abreibung verpasst.

Vor allem diesen letzten Eindruck - Trainer Terzic sprach davon, dass es in allen Bereichen und vorne und hinten nicht gepasst habe - will der BVB gegen die Magpies korrigieren. Und das ohne seinen emotionalen Leader Can.