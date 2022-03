Hoffnung nach Hiobsbotschaft: Spielt Kroos gegen PSG doch?

Am Donnerstag erst war die Muskelverletzung von Toni Kroos kommuniziert worden - und damit die nächste Hiobsbotschaft für ein ohnehin personell leidgeplagtes Real Madrid. Der Weltmeister von 2014 hegt aber selbst noch Hoffnung, gegen PSG mit dabei zu sein.

Am Ende doch fit? Toni Kroos setzt alles daran, in der Königsklasse doch gegen Paris mitwirken zu können. imago images/NurPhoto

Wenn Real Madrid am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain antritt und ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen muss, dann fehlt den Königlichen definitiv Casemiro (Gelbsperre).

Am Donnerstagabend sickerte zudem durch, dass Toni Kroos fehlen würde. Im Training zog sich der ehemalige deutsche Nationalspieler eine Blessur an der Oberschenkelrückseite zu, was sein Trainer Carlo Ancelotti schlicht für "Pech" hielt.

"Es wird eng"

Kroos höchstselbst aber rechnet mit einem Einsatz an der Seite von Luka Modric im Mittelfeld der Blancos - wenn alles bestmöglich verläuft. "Es ist eine kleine Verletzung", erklärte der 32-jährige Ex-Münchner in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" im Gespräch mit Bruder Felix. "Es ist nicht 100-prozentig zu sagen, ob es bis Mittwoch reicht. Es wird eng". Aber: "Ich schließe es nicht aus"