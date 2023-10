Hoffnung in Koblenz: "Müssen uns zu Nutze machen, dass unsere Gegner unter Druck stehen"

Obwohl aktuell klar ist, dass die Rote Laterne der Regionalliga Südwest weiterhin bei TuS Koblenz brennt, lebt die Hoffnung beim Aufsteiger. Am Freitag gelang ein Remis gegen das Spitzenteam FC 08 Homburg.

Es mag sein, dass von der Aufstiegseuphorie nicht mehr viel spürbar ist. Das jedenfalls war die Feststellung von Spielertrainer Michael Stahl kürzlich nach dem 0:4 gegen Walldorf. Er erinnerte dabei an den 14. Juni, als man durch ein 2:2 in Großaspach im Rückspiel der Oberliga-Vizemeister um den Aufstieg das Ticket für die Regionalliga gelöst hatte. Das jüngste 1:1 gegen Homburg zeigte aber, dass man sehr wohl mit den Top-Favoriten der Liga mithalten kann. Und die Außenseiterrolle kann durchaus eine Hilfe sein: Denn wer mit dem Rücken zur Wand steht, hat einen festen Halt.

Zwei Nachverpflichtungen standen gegen Homburg in der Startformation. Da war zunächst Torwart Michael Zadach, vorige Saison noch bei Kickers Offenbach unter Vertrag. "Der aktuelle Tabellenplatz wird der Mannschaft nicht gerecht", ist sich der Keeper sicher, dass trotz des misslungenen Auftakts der Zug noch nicht abgefahren ist. Mit einer Doppel-Parade binnen weniger Sekunden gegen die Homburger Markus Mendler und Fabian Eisele (64.) leistete er seinen Beitrag dazu, dass ein Punkt heraussprang.

Die nächste Auswärtspartie in Offenbach ist für ihn nun eine besondere Angelegenheit, nicht nur, weil er zu seiner Zeit dort nur in Auswärtsspielen zum Einsatz kam. "Mit vielen meiner ehemaligen Mitspieler stehe ich noch in Kontakt und weiß, dass sie mir zu gerne einen einschenken möchten", schmunzelt Zadach, der genau das verhindern will.

Mit einem Lächeln nach Offenbach?

Im zentralen Mittelfeld agierte zudem Behadil Sabani, der die Regionalliga aus seiner Zeit bei RW Koblenz und Mainz 05 II kennt; er agierte etwas offensiver als meistens zuvor. "Wenn es uns gelingt, das Pokalspiel am Dienstag zu meistern (die TuS gastiert in der dritten Rheinlandpokalrunde bei Bezirksligist SV Weitersburg, Anm. d. Red.), können wir mit breiter Brust und einem Riesen-Lächeln nach Offenbach fahren", freut sich Sabani auf die Atmosphäre dort.

Spielertrainer Stahl selbst verzichtete gegen Homburg auf seinen eigenen Einsatz, obwohl er nach abgesessener Gelbsperre wieder spielberechtigt war. Damir Grgic übernahm seinen Posten in der zur Viererkette umgebauten Abwehrformation. "Wir müssen uns zu Nutze machen, dass unsere Gegner unter dem Druck stehen, gegen uns gewinnen zu müssen", betont Stahl mit Blick auf die Tabelle und beschwört zugleich das Kollektiv. Das wird gerade dann nötig sein, wenn erneut Umstellungen anstehen - etwa aktuell in der Defensive, wo Dominic Volkmer und Marcel Wingender in Offenbach gelbgesperrt fehlen. Das könnte dazu führen, dass Stahl selbst wieder als Spieler eingreift.