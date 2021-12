Hoffnung hat sich nicht erfüllt: Uth fällt sicher aus

Mark Uth wird dem 1. FC Köln am Freitag fehlen. Dafür kehrt der Kapitän zurück. Trotz der aktuellen Beschränkungen hott Coach Baumgart auf die Fans.

Am Mittwoch fegte Steffen Baumgart die letzte Hoffnung vom Tisch. Mark Uth, seit Ende der vergangenen Woche erkrankt, wird dem 1. FC Köln auch am Freitag gegen den FC Augsburg (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht zur Verfügung stehen. Damit fehlt ein Offensivspieler, der gerade gegen einen defensiv zu erwartenden Gegner mit seiner Art, zwischen den Ketten zu arbeiten, wichtig gewesen wäre. Wieder dabei ist, was abzusehen war, Jonas Hector. Der Kapitän nimmt seinen angestammten Platz als Linksverteidiger ein, dafür rückt Benno Schmitz wieder auf die rechte Seite.

Baumgart erwartet einen Gegner, der seinem Team ähnlich begegnen wird wie die Bielefelder Arminia am Samstag - maximal unangenehm also. "Sie sind sehr aggressiv, und so arbeiten sie auch nach vorne. Es ist eine stabile Mannschaft, die den Abstiegskampf angenommen hat." Sechs Zähler mehr als der Gegner weist der FC auf, mit einem Sieg könnten die Punkte 20 bis 22 gesammelt werden, schon jetzt ist mit 19 Zählern nach 14 Spielen das Soll erfüllt. Dass man einen Abstiegskandidaten allerdings nie unterschätzen darf, erlebte der FC in Bielefeld - weniger als 100 Prozent erlaubt kein Gegner in dieser Saison.

Baumgart: "Unser Publikum ist so heiß und emotional, da geht es auch mit 15.000"

15.000 Zuschauer werden zum Auftakt des 15. Spieltages in Müngersdorf dabei sein, mehr als anderswo, weniger als erhofft. Auch am Mittwoch wies der Trainer noch einmal daraufhin, dass der Besuch des ausverkauften Derbys vor knapp zwei Wochen keine negativen Auswirkungen auf das Pandemiegeschehen zeitigte. "Nun hat die Politik diese Entscheidung getroffen. Mit der müssen wir leben", sagt Baumgart und nimmt die in die Pflicht, die ins Stadion dürfen: "Unser Publikum ist so heiß und emotional, da geht es auch mit 15.000."