Hoffnung für Spanien? Sané zurück auf dem Trainingsplatz

Leroy Sané (26) ist nach seinen Knieproblemen wieder zurück auf dem Trainingsplatz. Am Donnerstag arbeitete der Offensivspieler nach Angaben von Bundestrainer Hansi Flick individuell.

"Leroy ist gerade auf dem Platz und trainiert alleine für sich. Das ist positiv", sagte Flick in einer Medienrunde am Donnerstagvormittag. Das 1:2 im Auftaktspiel gegen Japan hatte der Offensivspieler des FC Bayern aufgrund von Problemen am rechten Knie verpasst. Bereits am Abschlusstraining hatte er nicht teilnehmen können. Die Partie gegen Japan hatte er mit Tape am Knie auf der Ersatzbank verfolgt.

Flick hatte das Fehlen Sanés, der sich in der Bundesliga zuletzt stark formverbessert gezeigt hatte, im Vorfeld bedauert, "weil er ein Unterschiedsspieler ist und ein Spiel alleine drehen kann mit seinen Qualitäten".

Zu den Aussichten auf einen Einsatz Sanés im Spiel gegen Spanien am Sonntag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) äußerte sich der Bundestrainer allerdings nicht. Zumindest die Hoffnung auf ein Mitwirken des Flügelspielers dürfte das im deutschen Lager aber befeuert haben.