Hoffnung für Ribery: Salernitana findet Käufer

Der italienische Klub US Salernitana hat den Ausschluss aus der Serie A wohl im letzten Moment abgewendet: Wenige Minuten vor Mitternacht teilten die Klub-Bosse mit, einen neuen Investor gefunden zu haben.

Franck Ribery kann wohl auch weiterhin mit Salernitana in der Serie A spielen. imago images/HochZwei/Syndication

Das Schlusslicht der Serie A soll nach Vereinsangaben an den Unternehmer Danilo Iervolino verkauft werden. Der 43-jährige Iervolino ist ein Geschäftsmann aus Neapel und Gründer der Online-Universität Pegaso. Sein vorgelegtes Angebot wird nun von den Treuhändern geprüft, am Montag dann der Deal offiziell verkündet werden.

Sollte es so kommen, hätte Salernitana den Ausschluss aus der Serie A im letzten Moment abgewendet. Dieser drohte dem Klub aus Salerno südlich von Neapel, weil er nach dem Aufstieg im letzten Sommer in einen Konflikt mit Artikel 16 der Normen des italienischen Fußballverbandes FIGC geraten ist. Hintergrund war, dass Claudio Lotito, der auch Besitzer von Lazio Rom ist, Eigner von Salernitana war. Beide Engagements durfte Lotito aber nicht fortsetzen. Damit Salernitana für die laufende Saison der Serie A starten durfte, übernahmen deshalb Treuhänder mit dem Ziel, einen neuen Käufer zu finden. Die Frist dafür lief am 31. Dezember 2021 um Mitternacht ab.

Iervolino: "Ich werde alles versuchen, um Salernitana in der Serie A zu halten"

"Ich werde alles versuchen, um Salernitana in der Serie A zu halten", wird Iervolino laut 'Corriere dello Sport' zitiert. Sein Vorhaben könnte sich allerdings schwierig gestalten: Denn Salernitana, für das der ehemalige Bayern-Star Franck Ribery seit dieser Saison spielt, belegt mit nur acht Zählern den letzten Tabellenrang, der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt ebenfalls acht Punkte. Der Auftakt der Restserie dürfte bereits vorentscheidenden Charakter haben: Am 6. Januar empfängt Salernitana den Mit-Aufsteiger FC Venedig.