Hoffnung bei Kempf, Aus für Führich

Die Verletzungssorgen beim VfB lassen nicht nach. Während es bei Marc Oliver Kempf eine kleine Chance auf einen Einsatz gegen Bielefeld gibt, wird Chris Führich sicher ausfallen.

Die beiden Stuttgarter Leistungsträger der vergangenen Wochen mussten beim 1:4 in Augsburg in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Führich, der in der Anfangsphase der Partie noch die Führung für die Schwaben vom Neckar erzielt hatte, musste mit Knöchelproblemen aus dem Spiel. Kempf griff sich kurze Zeit nach dem Aus des Kollegen aus dem Angriff an die Hinterseite des linken Oberschenkels und verließ den Platz. Heute wurden die genauen Diagnosen zu den beiden Pechvögeln bekannt.

"Bei Kempfi haben wir Hoffnung", sagt Sven Mislintat über die Oberschenkelprobleme des linken Innenverteidigers, der offenbar noch rechtzeitig die Signale seines Körpers vernommen und sich selbst vor einer schlimmeren Verletzung beschützt hat. Ein drohender Muskelfaserriss konnte so vermieden werden. Ob allerdings die zugezogene Verhärtung rechtzeitig bis Samstag auskuriert sein wird, ist offen.

Schon die zweite Verletzung in dieser Saison: Führich fehlt vorerst

Schlimmer hat es Führich mit einem Teilriss des Innenbands im rechten Knöchel erwischt. Der Neuzugang aus Paderborn, der in Augsburg sein erstes Bundesligator für den VfB erzielt hatte, fehlt mindestens bis nach der Länderspielpause. "Für ihn ist die Verletzung sehr bitter, weil es schon seine zweite seit seinem Wechsel zum VfB ist", so der Sportdirektor, der allerdings sicher ist "dass er sich auch von diesem erneuten Rückschlag nicht umwerfen lässt." Wie es mit Konstantinos Mavropanos, der sich einen Muskelfaserrisses im Oberschenkel zugezogen hat, und Omar Marmoush (Probleme mit der Syndesmose) weitergeht ist nicht abzusehen.