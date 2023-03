Hoffnung auf Uduokhai im Endspurt - Bauer muss der U 21 absagen

Maximilian Bauer, Ermedin Demirovic, Elvis Rexhbecaj: Das 1:1 gegen Schalke 04 hat Spuren beim FC Augsburg hinterlassen. In der Länderspielpause testet der Bundesligist am Donnerstag um 14 Uhr gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen.

Felix Uduokhai arbeitet an seinem Comeback. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Zehn Augsburger sollten sich eigentlich zu ihren A- oder Junioren-Nationalteams aufmachen, doch daraus wurde am Sonntagabend einer weniger. Innenverteidiger Maximilian Bauer, der gegen Schalke zur Halbzeit ausgewechselt werden musste, sagte wegen muskulären Problemen ab und soll zu Wochenbeginn genauer untersucht werden. Erst dann wird klar sein, ob Bauer eine Pause droht.

Bei Elvis Rexhbecaj steht diese bislang nicht im Raum, allerdings erlitt der Mittelfeldspieler am Samstag bei einem Zusammenprall mit Cedric Brunner einen üblen Cut und musste nach kurzem Weiterspielen ebenfalls vorzeitig raus. Noch schmerzhafter, im übertragenen Sinne, wird für den FC Augsburg der Ausfall von Ermedin Demirovic.

Der reiste zwar wie geplant zur Nationalmannschaft Bosnien Herzegowinas, muss nach seiner Roten Karten aber mit einer Sperre von mindestens zwei Spielen rechnen. Der Angreifer hatte Schalkes Tom Krauß mit seinem viel zu hohen Fuß im Gesicht getroffen, wenn auch unabsichtlich. Trainer Enrico Maaßen wird tüfteln müssen, wie er diesen Ausfall kompensiert, denn Demirovic, der vor der Saison im Tausch für Michael Gregoritsch aus Freiburg gekommen war, hat sich als Glücksgriff entpuppt.

Der 24-Jährige überzeugt mit sieben Treffern als Torjäger, mit sechs Vorlagen aber auch als Zulieferer. Zudem läuft und arbeitet er viel für die Mannschaft. "Die Rote Karte ist sehr ärgerlich, das war überhaupt keine Absicht. Er will Ball, trifft ihn unglücklich im Gesicht, es blutet", schilderte Maaßen die Szene und fügte an: "Ich hoffe, dass er nicht so lange gesperrt wird."

Ein Sorgenkind bleibt auch Niklas Dorsch, der nach seinen Mittelfußbrüchen auf dem Weg zurück war, nun aber bereits wieder zwei Spiele verpasst hat. Immerhin, es gibt auch gute Nachrichten: Felix Uduokhai soll nach seiner Muskelverletzung bald wieder dabei sein, vielleicht schon nach den Länderspielen. Bei Reece Oxford dauert’s länger. Der Abwehrpartner von Uduokhai ist zwar nach einem Seuchenjahr auf einem guten Weg, sah aber in der 2. Mannschaft am vergangenen Freitag die Rote Karte, als er Spielpraxis sammeln sollte. Wie Demirovic ist er damit erstmal gesperrt.