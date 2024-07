Hoffnung auf Spielzeit: Beljo verlässt Augsburg gen Wien

Nach einer für beide Seiten enttäuschenden Saison gehen Dion Beljo und der FC Augsburg vorerst getrennte Wege. In der Hoffnung auf mehr Spielzeit schließt sich der kroatische Mittelstürmer Rapid Wien an.

Vielversprechend begann nicht nur Dion Beljos erste Bundesliga-Rückrunde nach seinem Wechsel im Januar 2023 (18 Spiele, drei Tore, drei Assists), sondern auch die vergangene Saison - seine erste volle Spielzeit beim FC Augsburg.

Nach zwei Jokereinsätzen an den ersten beiden Spieltagen, darunter ein Treffer in München (1:3), hatte sich der 1,95 Meter große Mittelstürmer immer näher an die Startelf herangetastet und dieser in den ersten sieben Wochen auch dreimal angehört. Jess Thorups Trainerdebüt am 8. Spieltag, als der FCA famos mit 5:2 in Heidenheim triumphierte und Beljo 90 Minuten auf der Bank saß, sollte letztlich jedoch den weiteren Saisonverlauf für den Kroaten prophezeien - mit wenig Spielzeit.

Zum Thema Der Spielplan des FCA für die Saison 2024/25

Kaum Einsatzzeiten unter Thorup

Es folgte kein einziger Einsatz in der ersten Elf. In 19 Partien konnte der 22-Jährige zumindest als Joker Minuten sammeln. So wuchs im zweimaligen kroatischen Nationalspieler der Drang nach mehr Spielzeit, den er sich nun mit seinem Wechsel zu Rapid Wien voraussichtlich erfüllt.

Wie die beiden Klubs am Dienstag bekanntgaben, wechselt Beljo zunächst für ein Jahr auf Leihbasis nach Österreich. Nach Angaben von Rapid enthält die Vereinbarung auch eine Kaufoption, über deren Modalitäten Stillschweigen vereinbart wurde.

"Mein klares Ziel ist es, durch die Leihe nach Wien wieder mehr Einsatzminuten und Scorerpunkte zu sammeln und viele Spiele von Beginn an zu bestreiten", stellt der Angreifer in einem Vereinsstatement klar. FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic bescheinigte Beljo "viel Potenzial in der Sturmspitze", das er nun bei Rapid wieder zeigen kann. "Ich traue ihm absolut zu, dass er sich bei uns zu einem Torgaranten entwickeln kann", meint Wiens Geschäftsführer Sport Markus Katzer.

Podcast Nach der EM ist vor der WM: Wie geht's weiter beim DFB? Nach dem EM-Aus richtet sich der Blick beim DFB nach vorn: Wer kann Toni Kroos ersetzen? Welche Spieler werden die Mannschaft bis zur WM 2026 prägen? Und wie sehen die Tendenzen bei Neuer, Müller und Gündogan aus? Außerdem: Triathlon! 3500 Menschen haben am Sonntag beim größten Langstrecken-Triathlon der Welt mitgemacht, dem Challenge im mittelfränkischen Roth. Unsere Reporterin Isa Fischer war vor Ort. alle Folgen

Unter Trainer Klauß in die Europa League?

In der österreichischen Hauptstadt winkt Beljo indes die Chance, sich auch auf internationaler Bühne zu beweisen. Rapid schloss die Meisterrunde auf Rang 4 ab, der mit einem Platz in der 2. Qualifikationsrunde der Europa League einhergeht.

In Robert Klauß trifft der Kroate zudem auf einen Chefcoach, der den deutschen Profifußball von seinen vorherigen Stationen in Leipzig (Co-Trainer) und Nürnberg bestens kennt. Der 39-jährige Deutsche hat in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis gestellt, entwicklungsfähige Talente auf das nächste Niveau heben zu können.

Umbruch im FCA-Sturm

Die Augsburger wiederum blicken bereits früh im Transferfenster auf einen erneuten Umbruch im Angriff zurück. Neben Linksaußen Yusuf Kabadayi hat der FCA in Samuel Essende und Steve Mounié zwei Mittelstürmer verpflichtet, Sven Michel verließ die Fuggerstädter derweil in Richtung Paderborn.

Offen ist zudem weiterhin die Zukunft von Kapitän Ermedin Demirovic, der etwa beim VfB Stuttgart weit oben auf der Liste steht.