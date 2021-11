Hoffnung auf schnelle Kruse-Rückkehr

Max Kruse ist zurück auf dem Trainingsplatz - und steht dem 1. FC Union Berlin womöglich in dieser Woche wieder zur Verfügung.

Stand am Dienstagvormittag wieder auf dem Trainingsplatz: Max Kruse. imago images/Matthias Koch

Union Berlin kann unter Umständen am Donnerstag im Europa-Conference-Spiel gegen Feyenoord Rotterdam (21 Uhr, LIVE! auf kicker) oder dann in der Ligapartie am kommenden Sonntag beim 1. FC Köln (17.30 Uhr, LIVE! auf kicker) wieder auf Max Kruse setzen.

Der ehemalige Nationalspieler, der zuletzt im DFB-Pokalspiel beim SV Waldhof Mannheim (3:1 nach Verlängerung) sowie in der Liga gegen Bayern München (2:5) wegen Fuß- und Oberschenkelproblemen gefehlt hatte, stand am Dienstagvormittag wieder auf dem Trainingsplatz. Mit Athletik-Coach Christopher Busse absolvierte Kruse eine individuelle Einheit.