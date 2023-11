Hoffnung auf NFL-Comeback: Raiders holen Johnson in den Practice Squad

Wenige Tage nach seiner Entlassung darf Jakob Johnson auf ein Comeback bei den Las Vegas Raiders hoffen. Der deutsche Profi wurde in den Practice Squad berufen.

Wie die Raiders mitteilten, wurde Johnson in den 16-köpfigen Trainingskader berufen. Im Gegenzug entließ Las Vegas den bisherigen Practice-Squad-Spieler Jesse James. Johnson nimmt damit weiterhin am Trainingsbetrieb der Raiders teil, ist aber kein offizieller Teil des Kaders und gehört nicht zum Spieltagsaufgebot. Allerdings kann er sich erneut für einen Kaderplatz empfehlen und darüber hinaus von jedem anderen NFL-Team unter Vertrag genommen werden.

Der Fullback war erst am vergangenen Freitag nach rund eineinhalb Jahren von den Raiders entlassen worden. 2022 hatte ihn Head Coach Josh McDaniels, der bereits bei Johnsons erster NFL-Station, den New England Patriots, als Offensive Coordinator mit dem gebürtigen Stuttgarter zusammengearbeitet hatte, nach Las Vegas geholt. Unter ihm absolvierte Johnson in der vergangenen Saison alle 17 Saisonspiele und kam auch in der laufenden Saison in acht der ersten zehn Spiele zum Einsatz.

So war es kein Zufall, dass Johnsons Entlassung nur kurz nach McDaniels' Aus als Trainer kam. Interimstrainer Antonio Pierce setzt wohl nicht auf die Qualitäten des 27-Jährigen - beziehungsweise auf seine Position. Wie viele andere Teams in der NFL haben die Raiders nach Johnsons' Entlassung gar keinen Fullback mehr im Kader.