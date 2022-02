Hoffnung auf Kyereh, Vorsicht bei schmerzlich vermisstem Aremu

St. Paulis Trainer Timo Schultz warnt vor dem Gang nach Regensburg, besitzt aber auch doppelte Hoffnung, die Negativserie zu beenden.

Beim jüngsten 2:2 gegen den SC Paderborn blieben die Hamburger zum fünften Mal in Folge in der Liga sieglos. Am Samstagabend in Regensburg (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) soll der Bock endlich umgestoßen werden.

Dabei gibt es zwei Hoffnungsträger bei den Kiez-Kickern, die auf den Trainingsplatz zurückkehrten, als Chefcoach Timo Schultz am Dienstag mit St. Paulis Profis in die neue Trainingswoche gestartet war. Vor allem auf Spielmacher Daniel-Kofi Kyereh richteten sich die Blicke, dabei gehört aber auch Afeez Aremu in den Fokus.

Aremu, der aggressive und unnachgiebige Zweikämpfer

Seit der Nigerianer Anfang Dezember einen Muskelfaserriss mit Beschädigung der Sehne erlitten hat, gewann St. Pauli nur noch eine Partie (2:1 gegen Schalke), blieb zuletzt fünfmal in Folge sieglos und büßte die Tabellenführung samt komfortabler Ausgangsposition ein. Dass zuletzt der Rückwärtsgang sichtbar klemmte (allein 2,25 Gegentore pro Rückrundenspiel), ist natürlich nicht in erster Linie an Eric Smith festzumachen, insbesondere aber auch beim jüngsten 2:2 gegen Paderborn wurde wieder einmal deutlich: Der Schwede hat auf der Sechserposition seine Qualitäten im Aufbau, ein aggressiver und unnachgiebiger Zweikämpfer wie Aremu ist er nicht.

Schultz und Sportchef Andreas Bornemann hatten neben Guido Burgstaller vor allem Kyereh in ihrer Kaderanalyse als unverzichtbar eingestuft, die zurückliegenden Wochen aber zeigen: Aremus Unerbittlichkeit vor der Abwehr fehlt ihnen auch als wesentliches Element.

Schultz: "Bei Afeez müssen wir etwas vorsichtiger sein"

Ob es aber zu einem Einsatz in der Oberpfalz reicht, ist fraglich. "Kyereh und Aremu sind wieder auf dem Platz. Bei Kofi, der nur eine kurze Verletzung hatte, kann ich mir vorstellen, dass es schnell geht. Bei Afeez müssen wir etwas vorsichtiger sein", sagte Schultz am Donnerstag auf der Spieltagspressekonferenz vor der Partie beim Jahn.

Der Jahn befand sich zuletzt ebenfalls im Abwärtsgang, nur ein Sieg sprang aus den letzten sieben Ligapartien heraus. Schultz aber warnt vor dem SSV. "Es ist immer gefährlich, alles nach Ergebnissen zu beurteilen. Gerade, wenn man sich ihr letztes Spiel auf Schalke (1:2, Anm. d.Red.) anschaut. Regensburg ist eine Mannschaft, die sehr schwer zu bespielen ist. Sie suchen schnellstmöglich den Weg nach vorne, haben eine brutale Physis. Wir wissen, was uns erwartet."