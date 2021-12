Hoffnung auf Gouweleeuw und Uduokhai

Die personelle Lage im Abwehrzentrum des FC Augsburg entspannt sich. Kapitän Jeffrey Gouweleeuw ist nach einer COVID-19-Infektion zurück im Training, Felix Uduokhai nähert sich nach einer Sehnenverletzung dem Comeback. Ob beide gegen Köln direkt in die Startelf rücken, bleibt abzuwarten.

Die etablierten Abwehr-Kräfte des FCA stehen zumindest im Training wieder auf dem Platz. Gouweleeuw, dessen Corona-Infektion kaum mit Symptomen einherging, hat sich zu Wochenbeginn freigetestet. Der Niederländer dürfte am Freitag wieder auflaufen, sofern die Infektion und die Zeit in häuslicher Isolation keine allzu großen körperlichen Defizite hinterließen.

Spannend ist die Frage, wie schnell Uduokhai nach gut drei Monaten Pause bereit für einen Einsatz von Beginn an ist. Der Abwehrspieler hatte am Wochenende angekündigt, dass er im Training "Gas geben will", um schnell wieder dabei zu sein. Nun gilt es zu bewerten, wie sinnvoll bzw. riskant es ist, den 24-Jährigen nach seiner langwierigen Verletzung direkt in die Startelf zu beordern.

Die Blessuren von Andi Zeqiri (Hüfte/Leiste) und Raphael Framberger (Knöchel) aus dem Spiel gegen Bochum stellten sich unterdessen als nicht schwerwiegend heraus. Hinter einem Einsatz am Freitag steht bei beiden aber ein Fragezeichen. Auch bei Arne Maier, der gegen Bochum zur Pause raus musste, weil er sich schlecht gefühlt und schlecht gespielt hatte, bleibt abzuwarten, ob er bis zur Partie in Köln wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist.