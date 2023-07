Hoffnung auf Einsatz gegen Marokko: Oberdorf ist zurück auf dem Platz

Am Sonntag absolvierte Lena Oberdorf nach ihrer Verletzung erstmals wieder individuelle Einheiten auf dem Rasen. Das nährt die Hoffnung, dass die Mittelfeldspielerin dem DFB-Team bald wieder voll zur Verfügung steht.

Etwas mehr als eine Woche vor dem deutschen WM-Auftaktspiel gegen Marokko in Melbourne (24. Juli, 10.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gibt es positive Nachrichten aus dem DFB-Teamcamp in Wyong, rund 90 Kilometer nördlich von Sydney: Lena Oberdorf trainiert wieder auf dem Platz.

Die 21-Jährige hatte sich bei der 2:3-Testspiel-Niederlage gegen Sambia eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und fehlte deswegen bislang im Mannschaftstraining. Statt wie zuvor auf dem Rad bewegte sich Oberdorf am Sonntag erstmals wieder auf dem Rasen, absolvierte mehrere Steigerungsläufe und auch erste individuelle Passübungen. Ein Bild, das Hoffnung macht, ist die Wolfsburgerin doch eine wichtige Stütze im Mittelfeld der deutschen Auswahl.

Hegering braucht noch Zeit

Oberdorfs Teamkollegin vom VfL, Marina Hegering, verfolgte das Training dagegen erneut nur von der Seitenlinie. Die mit 33 Jahren älteste Spielerin der deutschen Mannschaft trainierte wie zuvor nur auf dem Ergometer. Hegering laboriert weiter an einer Prellung am Fuß, die sie sich in der Partie gegen die Afrikanerinnen kurz vor dem Abflug nach Down Under zugezogen hatte.