Hoffnung auf das Ende der Torflaute: Niederlechner vor Comeback

Bei nur 17 Toren in der Hinrunde ist die größte Baustelle des FC Augsburg schnell ausgemacht. Doch die Last im Angriff soll nicht allein auf den Schultern von Rekordtransfer Ricardo Pepi liegen, der Tabellen-15. baut auf zwei Rückkehrer.

Für Florian Niederlechner lief die Saison nicht nach Plan. Nach fünf Spielen hatte der Angreifer zwar zwei Treffer erzielt, es folgte im weiteren Verlauf der Hinserie aber auch nur ein weiterer Torerfolg - dass er damit dennoch Top-Torschütze des FCA ist, sagt einiges aus. Stattdessen füllte sich seine Krankenakte: Auf einen Leistenbruch folgte eine Mittelfußprellung. "Flo hat über Monate nur mit Problemen und unter Schmerzen gespielt", fasste Trainer Markus Weinzierl zusammen.

Schmerzfreie Trainingswoche

Umso größer war die Freude, dass der 31-Jährige in der ersten Trainingswoche des neues Jahres stets mit von der Partie war und offenbar bereit für ein schmerzfreies Comeback am Samstag (15.30 Uhr, Live bei kicker) bei der TSG Hoffenheim ist. Der spielerische Aufwärtstrend kommt ihm dabei entgegen. Während die Fuggerstädter in der ersten Hälfte der Hinrunde bis zum 9. Spieltag nur 3,2 Chancen in 90 Minuten erspielten, waren es bei den folgenden acht Auftritten 5,4. Auch die Torausbeute stieg in diesem Zeitraum von 0,6 auf 1,5 Treffer pro Spiel. Niederlechner und Sturmjuwel Pepi sollen zur weiteren Verbesserung beitragen.

Finnbogason wird herangeführt - Mit der Ü-30-Fraktion aus der Krise?

Bei Alfred Finnbogason gestaltet sich die Situation noch etwas anders. Der Dauerpatient kommt auf nur 140 Minuten Spielzeit in der laufenden Saison. Muskuläre Probleme setzten dem Isländer in den vergangenen Monaten zu, mit individuellen Einheiten wird der 31-Jährige aktuell ans Mannschaftstraining herangeführt. "Wenn er fit ist, dann ist er ein wichtiger Faktor. Aber wir dürfen ihn nicht durch alle Spiele jagen. Er kann auch als Joker entscheidend sein", betonte Weinzierl.

Wir dürfen ihn nicht durch alle Spiele jagen. Markus Weinzierl

Dennoch zählt der FCA darauf, dass die Ü-30-Fraktion im Sturm die Flaute im gegnerischen Strafraum beendet. "Es ist klar, dass wir unsere Effektivität steigern wollen und Tore brauchen. Beide haben bewiesen, dass sie Tore erzielen können. Sie machen uns variantenreicher und schwerer ausrechenbar", so Weinzierl.

Der schwere Start hat auch positive Aspekte

Das Auftaktprogramm gegen die TSG, sowie im Anschluss zuhause gegen Eintracht Frankfurt und in Leverkusen hat es zwar in sich, es könnte den bayerischen Schwaben aber auch entgegenkommen. Denn die Spiele im Dezember in Bochum (2:3) und Fürth (0:0) haben gezeigt, wie schwer sich der FCA tut, wenn ihm große Spielanteile überlassen werden. "Solche Spiele sind nicht unsere Stärke, dafür fehlt uns noch etwas Individualität", räumte Weinzierl ein. Zumindest diese Sorge, dürfte den Klub gegen das spielstarke Trio im Januar weniger beschäftigen.

Dorsch und Klein freigetestet

Niklas Dorsch und Ersatzkeeper Daniel Klein sind derweil beide seit diesem Mittwoch zurück im Mannschaftstraining. Ein PCR-Test hatte bei ihnen wie auch bei Reece Oxford vor dem Trainingsauftakt für ein unklares Ergebnis gesorgt, dass auf eine Coronainfektion hindeutete. Beide konnten sich nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt freitesten und die Isolation verlassen. Für Oxford gilt das noch nicht, der Innenverteidiger ist aber ohnehin nach der 5. Gelben Karte am Samstag gesperrt.