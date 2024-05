Hoffmann verlässt Horn und heuert bei Waldhof an

Der SV Waldhof Mannheim vermeldet den zweiten Neuzugang binnen 24 Stunden: Vom SV Horn aus Österreich kehrt Niklas Hoffmann nach Süddeutschland zurück.

Der 27-jährige Hoffmann kennt die 3. Liga bereits aus 37 Spielen, die er zwischen 2020 und 2022 für die Würzburger Kickers bestritt. Mit den Mainfranken stieg der 1,94 Meter große Abwehrspieler seinerzeit in die 2. Bundesliga auf - und ein Jahr später wieder ab. Danach ging es für den aus der Jugend des Karlsruher SC stammenden Hoffmann nach Österreich.

Er landete im niederösterreichischen Waldviertel, genauer gesagt in der Kleinstadt Horn unweit der tschechischen Grenze. Für den dortigen Zweitligisten SV Horn spielte Hoffmann in den vergangenen beiden Spielzeiten. In bislang 19 Liga-Einsätzen erzielte er in der zu Ende gehenden Saison vier Tore und wird auf einem gesicherten Mittelfeldplatz mit dem Klub ins Ziel kommen. Danach ist Schluss in Österreich.

Nach Sietan der zweite Neue

Der SV Waldhof hat sich die Dienste Hoffmanns gesichert. Zur Vertragslaufzeit machten die Quadratestädter keine Angaben. Hoffmann ist nach dem am Dienstag verpflichteten Abwehrspieler Janne Sietan vom Nordost-Regionalligisten SV Babelsberg 03 der zweite Neuzugang beim Fast-Absteiger der gerade abgelaufenen Saison.

"Niklas ist ein sehr interessanter Spieler, der viel Mentalität und Körperlichkeit mit auf den Rasen bringt. In den vergangenen zwei Spielzeiten hat Niklas noch mal einen guten Sprung gemacht", sagte Mannheims Sportlicher Leiter Anthony Loviso über Hoffmann, der sowohl in der Abwehrzentrale wie auch im defensiven Mittelfeld agieren kann.