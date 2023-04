Hoffmann trotz Niederlage zuversichtlich: "Hundertprozentige Überzeugung"

Eintracht Braunschweig hat den Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst und musste stattdessen den Magdeburgern beim Feiern zusehen.

"Es tut schon weh, muss ich ehrlich sagen", bedauerte Braunschweigs Torwart Ron-Thorben Hoffmann die verpasste Chance nach der

1:2-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg. Besonders bitter für den Keeper selbst war, dass der gebürtige Rostocker, abgesehen der Gegentreffer, wenig eingreifen musste.

Der Situation sei man sich allerdings "sehr, sehr bewusst", betonte Hoffmann am "Sky"-Mikrofon. "Ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass wir das schaffen." Mit 32 Punkten und Platz 14 sind es zwar noch immer vier Punkte Vorsprung auf den gefürchteten Abstiegs-Relegationsplatz, bei einem Erfolg des Jahn aus Regensburg am Sonntag könnte dieser aber schon auf drei Zähler schmelzen.

Schiele über schlechte Konter: "Sehr ärgerlich"

Auch Trainer Michael Schiele stellte fest, dass seine Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit nicht die nötige Energie und Leidenschaft auf den Platz gebracht habe. Obendrauf kam, dass die Eintracht sich oftmals in aussichtsreiche Kontersituationen brachte, diese dann aber kein einziges Mal sauber zu Ende spielte, was laut Schiele "sehr ärgerlich" gewesen sei.

Dennoch zeigte sich auch der 45-Jährige mit Blick auf die kommenden fünf Endspiele optimistisch: "Wir sind gewappnet für den Ligaendspurt und werden die Punkte holen."

Direkte Duelle mit Sandhausen, Rostock und Regensburg

Und die Eintracht kann nicht nur Zähler einfahren, sondern diese auch den direkten Kontrahenten wegnehmen. Mit den Duellen gegen den SV Sandhausen, Jahn Regensburg und Hansa Rostock haben die Niedersachsen die Möglichkeit, der direkten Konkurrenz Punkte zu klauen. Doch bevor die Chance dazu kommt, wartet erstmal das Auswärtsspiel beim SC Paderborn am nächsten Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).