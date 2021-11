Hoffmann: Frakturen konnten ausgeschlossen werden

Die Sorge um Andre Hoffmann (28) nach dem 1:1 gegen Hannover war groß. Am Montagabend gab Fortuna Düsseldorf ein erstes Verletzungs-Update.

"Andre Hoffmann hat im Heimspiel gegen Hannover 96 ein schweres Trauma der Halswirbelsäule und eine Gehirnerschütterung erlitten", teilte F95 via Twitter mit und fügte an: "Frakturen konnten in der Uniklinik Düsseldorf ausgeschlossen werden."

In der elften Minute des Zweitliga-Spiels gegen Hannover 96 (1:1) rasselten Hoffmann und Gäste-Profi Sebastian Ernst zusammen. Es sah so aus, als hätte der Fortune versucht, mit dem Kopf an den Ball zu kommen und wurde dann vom Gegenspieler heftig in Hals- und Schulterhöhe getroffen. Hoffmann konnte von da an den Kopf und den Hals nicht mehr bewegen. Noch am Samstagabend gab Düsseldorfs Mannschaftsarzt erste Entwarnung.

Wie lange Hoffmann der Fortuna fehlen wird, ist offen. In der laufenden Spielzeit kam der Innenverteidiger sechsmal in der Liga (ein Tor, kicker-Notenschnitt 3,40) und einmal im DFB-Pokal zum Zug.