Hoffmann: "Die Eintracht war für mich der richtige Schritt"

Mit dem FC Bayern feierte Ron-Thorben Hoffmann 2020 die Drittligameisterschaft, er gewann als dritter Torhüter im Kader der Bayern-Profis Meisterschaft und Champions League. Nach einem Leihjahr mit vielen Höhen und Tiefen beim AFC Sunderland will der 23-Jährige seit dieser Saison bei Eintracht Braunschweig durchstarten, wie er im kicker-Interview erläutert.

Will sich nicht automatische hinter Jasmin Fejzic einreihen: Ron-Thorben Hoffmann. IMAGO/Sascha Janne

Nach Ihrem Jahr in Sunderland sind Sie seit gut einem halben Jahr zurück in Deutschland. Wie lautet Ihr Zwischenfazit über die Zeit bei Eintracht Braunschweig, Herr Hoffmann?

Nach dieser turbulenten Zeit in England war es mein Ziel, nach Deutschland zurückzukehren und zu einem Verein zu wechseln, bei dem ich mich weiterentwickeln und mit dem ich gemeinsam die nächsten Schritte gehen kann. Die Eintracht ist ein Traditionsverein, der keine leichten Jahre hinter sich hat. Die sportliche Perspektive, dazu die Nähe zu Familie und Freunden, das passt. Dennoch ist mir der endgültige Schritt weg vom FC Bayern nicht leicht gefallen, weil meine Verbundenheit dorthin groß ist. Die Eintracht war für mich jedoch der richtige Schritt.

Sie haben bislang drei Ligaspiele gemacht, sind die Nummer 2 hinter Jasmin Fejzic. Zufrieden?

Wichtig war zunächst, gut in der Mannschaft anzukommen. Das ist gelungen, es macht sehr viel Spaß. Ich habe die ersten beiden Spiele gemacht, das war sehr cool, auch wenn wir leider verloren haben. Vor allem gegen den HSV (0:2, Anm. d. Red.) war es eine besondere Atmosphäre. Aber natürlich bin ich nicht komplett zufrieden mit der Spielzeit und werde hart daran arbeiten, dass ich mehr Verantwortung bekomme. Das klare Ziel und der Anspruch lautet, dass ich mich gemeinsam mit dem Verein in der 2. Liga etabliere. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Liga für einen jungen Torwart super ist, wenn er das Vertrauen bekommt.

Fejzic hat bereits kommuniziert, dass er vermutlich seine Karriere im Sommer beendet. Werden Sie automatisch sein Nachfolger?

Es ist schon in der Rückrunde mein Ziel, mehr Verantwortung zu bekommen. Ich bin hungrig und möchte natürlich immer spielen und die Nummer 1 sein.

Wie ist das Verhältnis zu Fejzic?

Wir sind natürlich Konkurrenten, dennoch arbeiten wir täglich als Torwartteam zusammen. Ich kenne solch eine Situation, habe von den besten der Welt wie Manuel Neuer gelernt. Ich unterstütze Jasmin. Sollten die Rollen anders verteilt werden, das Pendel umschwenken, wünsche ich mir das von ihm auch. Drei Spiele habe ich schon, zwölf bis fünfzehn am Ende wären wünschenswert.

Bleibt für einen jungen Torhüter die Spielpraxis entscheidend?

Natürlich. Man sieht, dass der Weg für junge Torhüter in Deutschland schwierig und steinig sein kann, es braucht eine große Portion Glück. Im Tor kann nun mal nur Einer spielen. Ich respektiere die Situation, glaube aber fest an meinen Plan und bin der sicheren Überzeugung, dass meine Zeit bald kommen wird. Bundesligaspiele kannst Du nicht trainieren, die musst du machen. Nur das bringt einen Torwart weiter.

Welchen Erfahrungsschatz haben Sie vom FC Bayern mitgenommen?

Vor allem die Siegermentalität, die man in der Jugend geimpft bekommt. Du willst alles gewinnen, jedes Trainingsspiel, das macht auch mich aus. Bayern München ist das höchste Niveau in Deutschland, alles ist auf höchstem Level, davon kann ich auch hier profitieren und meine Erfahrungen einfließen lassen.

Was noch?

Ich vermisse den Verein und die Leute drumherum schon, das "mia san mia Gefühl". Und München sowieso, viel mehr Lebensqualität geht kaum. Dazu das medizinische Umfeld.

Und welche Erfahrungen haben Sie aus England mitgebracht, wo Sie nach einer Corona-Infektion ihren Stammplatz verloren?

England war eine besondere Zeit, ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung. Ich war ein Jahr im Ausland, habe trotzdem meine 23 Spiele gemacht. Als es in Deutschland wegen Corona noch Geisterspiele gab, habe ich vor 35 000 Menschen gespielt. Es hat mich menschlich weitergebracht.

Und sportlich?

Die Härte hat mich geformt, vor allem die Raumverteidigung bei Ecken. Im Spiel gegen Jahn Regensburg (1:1, Anm. d. Red.) ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass mir gegnerische Standards leichter fallen als noch zu meiner Bayern-Zeit. Insgesamt bin ich fest davon überzeugt, dass es heute ein anderes Torwartspiel braucht, als noch vor wenigen Jahren, alles ist viel schneller, laufintensiver und dynamischer. Es ist nicht nur mitdenken, sondern mitspielen gefragt. Manuel Neuer ist da ja der Prototyp gewesen und davon habe ich ganz viel mitgenommen, verinnerlicht und setze es auf dem Platz um.

Wie charakterisieren Sie Eintracht Braunschweig?

Die Eintracht ist dabei, sich zu etablieren, hatte während Corona schwierige Zeiten. Davon ist nicht mehr viel zu merken, der Verein professionalisiert sich weiter. Wir haben ein gutes Trainerteam, die Kurve zeigt nach oben.

Sind Sie sicher, dass der Klassenerhalt gelingt?

Wir haben eine gute Truppe, müssen uns spielerisch aber noch weiterentwickeln. Zum Ende der Hinrunde hatten wir viel Verletzungspech, das hat uns Punkte gekostet. Mit unserer Mentalität werden wir es schaffen.