Hoffmann bekommt bei der Fortuna die Binde

Fortuna Düsseldorfs Chefcoach Daniel Thioune hat Andre Hoffmann zum Mannschaftskapitän für die Saison 2022/23 ernannt.

Abwehrspieler Andre Hoffmann führt die Fortunen in der neuen Spielzeit als Kapitän aufs Feld. Er tritt damit die Nachfolge von Adam Bodzek an, der künftig in der zweiten Mannschaft der Düsseldorfer auflaufen wird.

Hennings und Sobottka werden Stellvertreter

Der 29-jährige Hoffmann spielt bereits seit Januar 2017 für die Fortuna, er kam damals von Hannover 96. Rouwen Hennings und Marcel Sobottka sind künftig Hoffmanns Stellvertreter.

Zuvor hatte Thioune bereits den Mannschaftsrat bekanntgegeben. Diesem werden dieses Mal sechs anstatt fünf Spieler angehören - und zwar Raphael Wolf, Hoffmann, Matthias Zimmermann, Jordy de Wijs, Hennings und Sobottka.

"Es gab wenig Grund, viel zu verändern. Die Jungs haben die Mannschaft bereits in der vergangenen Saison gut vertreten", wird Thioune auf der Vereinswebsite zitiert.

Wolf, Zimmermann und de Wijs sind neu im Gremium, Hoffmann, Hennings und Sobottka waren bereits 2021/22 dabei.