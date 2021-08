Hoffentlich "wenige Wochen": Stendera fehlt dem FCI

Der FC Ingolstadt muss trotz des ersten Punktgewinns seit dem Aufstieg in die 2. Liga einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Marc Stendera wird den Schanzern in den kommenden Spielen fehlen.

Das verdiente Remis gegen den 1. FC Nürnberg hatte bereits ohne den zentralen Mittelfeldspieler Stendera begonnen. Wie Trainer Roberto Pätzold nach dem Spiel bekanntgab, habe sich der in den ersten drei Spielen stets von Beginn an eingesetzte Akteur (kicker-Durchschnittsnote: 3,83) bereits im Training tags zuvor am Knie verletzt.

Zunächst sei sogar eine "sehr, sehr lange Ausfallzeit" prognostiziert worden, doch der 25-Jährige, der schon häufiger Probleme am Knie hatte, wird wohl doch nicht so lange ausfallen. "Wir hoffen alle, dass es wenige Wochen sind", sagt sein Trainer. Pätzold zufolge stehe nun eine konservative Behandlung an, eine OP sei vorerst nicht nötig.

Coach Pätzold sieht gegen den FCN "deutliche Steigerung"

Einen echten Grund zur Freude hat der Trainer der Ingolstädter dank des 0:0-Unentschiedens gegen Nürnberg auch. In der "sehr torchancenarmen Partie" war schließlich der erste Punktgewinn in der neuen Spielzeit gelungen. Dieser fühle sich "sehr gut an - und soll der Startschuss sein, weiter fleißig Punkte zu sammeln", gab sich Pätzold kämpferisch. "Wir sehen den Punkt als sehr positiv und deutliche Steigerung an."