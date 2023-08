"Hoffentlich nichts Größeres": Nkunkus Knieverletzung besorgt Pochettino

Neuzugang Christopher Nkunku musste beim Chelsea-Test gegen Borussia Dortmund (1:1) schon in der 22. Minute vom Feld. Nun hoffen die Blues auf eine möglichst milde Diagnose.

60 Millionen Euro hat der FC Chelsea in diesem Sommer an RB Leipzig für Christopher Nkunku gezahlt, die Erwartungen sind entsprechend groß. Nun aber hoffen die Verantwortlichen der Blues erst einmal, dass ihr neuer Angreifer nicht gleich zum Start länger ausfällt.

Beim Testspiel gegen Borussia Dortmund (1:1) am Mittwochabend (Ortszeit) in Chicago musste Nkunku in der 22. Minute am Knie verletzt ausgewechselt werden. "Die Ärzte untersuchen ihn, und ich hoffe, es ist nichts Größeres", sagte CFC-Trainer Mauricio Pochettino. "Die Aktion, in der er zu Boden ging, war vielleicht ein Strafstoß. Er spürt etwas in seinem Knie. Wir hoffen, dass er schnell zurück beim Team sein kann. Es wird ein paar Tage dauern, um das zu beurteilen."

Dem Rasen gibt Pochettino keine Schuld

Dem löchrigen Rasen wollte Pochettino nicht die Schuld geben. "Der Platz ist nicht perfekt, denn normalerweise wird die Anlage für einen anderen Sport genutzt", sagte er, "aber es war einfach Pech". Das Soldier Field in Chicago dient primär als Heimspielstätte der Football-Profis der Chicago Bears. Auch die Fußballer von Chicago Fire tragen dort aber regelmäßig ihre Partien aus.

In seinen ersten Auftritten im Chelsea-Trikot hatte Nkunku gleich mehrere Male überzeugt.