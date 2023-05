"Hoffentlich nichts Ernstes": Swiatek gibt in Rom auf

Zehn Tage vor den French Open bangt Iga Swiatek um ihre Teilnahme. In Rom musste die Weltranglistenerste aufgeben.

Swiatek, Titelverteidigerin in Paris, hat zehn Tage vor Beginn des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Die Weltranglistenerste aus Polen gab beim WTA-Turnier in Rom im Viertelfinale gegen Elena Rybakina (Kasachstan) im dritten Satz mit Schmerzen am rechten Bein auf.

Die topgesetzte Swiatek hatte sich zunächst behandeln lassen, ehe sie beim Stand von 6:2, 6:7 (3:7), 2:2 aus ihrer Sicht das Spiel abbrach.

14-Siege-Serie endet - Kyrgios fehlt

"Hoffentlich ist es nichts Ernstes bei Iga. Es ist nie schön, so zu gewinnen", sagte Rybakina. Für Swiatek endete eine Serie von 14 Siegen in Folge in Rom, 2021 und 2022 hatte sie das Turnier gewonnen.

Während Swiateks Teilnahme an der Seine noch offen ist, wird bei den Männern Nick Kyrgios in jedem Fall fehlen. Der Australier leidet an den Folgen einer Fußverletzung, die er sich kürzlich bei einem Raubüberfall zugezogen hat. Rekordmann Rafael Nadal wird seine Entscheidung, ob er in Roland Garros dabei sein wird, am heutigen Donnerstag mitteilen. Die "Marca" spekulierte im Vorfeld der PK bereits über die Absage des Spaniers.