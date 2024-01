Hoffenheims Woche der offenen Tür

Als erster Bundesligist gewährt Hoffenheim im Rahmen eines Spielzyklus der Öffentlichkeit intime Einblicke in Räume und Vorgänge, die ansonsten tabu sind. Ein Vorgriff auf künftige Vermarktungsformate der Klubs.

Seit Freitag läuft die Vorschau auf der Hoffenheimer Website, der komplette 30-Minuten-Film soll erst kommenden Mittwoch abrufbar sein. Doch schon der Trailer lässt erahnen, wie weit der Klub den Zuschauer eindringen lässt in bislang intime Bereiche rund um die Profimannschaft, deren Vorbereitung auf ein Bundesligaspiel und die interne Kommunikation während der Partie.

"Mic' d up - Bundesliga access all areas" - unter diesem sperrigen Titel erhalten Interessierte Zutritt und Einblicke in Räume und Vorgänge, die ansonsten tabu sind. Am Beispiel der Vorbereitung auf das Ligaspiel in der Hinrunde gegen den VfL Bochum (3:1) wird ein typischer Wochenzyklus in allen Facetten abgebildet. Cheftrainer Pellegrino Matarazzo ist zu erleben in authentischen Situationen, verkabelt auf dem Trainingsplatz, bei Ansprachen in der Kabine. Man kann Oliver Baumann in die Physiotherapie begleiten oder Grischa Prömel zum Yoga. Auch Hörproben der originalen Kommunikation des Staffs während des Heimspiels werden dokumentiert. Eine ungewöhnliche und authentische Präsentation des Innenlebens eines Klubs und einer Mannschaft.

Ich denke, für die Fans ist es eine ganz tolle Gelegenheit, Insights zu sehen, die es so noch nicht gab. Pellegrino Matarazzo

"Wir haben intern im Trainerteam schon sehr viel darüber gesprochen, ob und wie wir damit umgehen", gesteht Matarazzo, "am Ende bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die Kameras waren wirklich sehr nah an mir und uns allen dran, aber ich habe mich sogar im Verlauf daran gewöhnt. Ich denke, für die Fans ist es eine ganz tolle Gelegenheit, Insights zu sehen, die es so noch nicht gab."

Podcast 2. Liga, auf was müssen wir uns gefasst machen? Neustart in der 2. Liga mit spannenden Fragen in Kiel, bei St. Pauli und dem HSV. Verlängerungen in der Bundesliga - und bei Atletico gegen Real. Nicht nur Christian Streich findet, es ist Zeit, sich gegen Rechts zu positionieren. alle Folgen

Auch Geschäftsführer Alexander Rosen ist mit dem Resultat sehr zufrieden. "So offen und transparent haben Fans und Medien unsere TSG sowie die Profis noch nicht gesehen. Wir alle wissen, dass sich die Mediennutzung der Fans sowie die Formate geändert haben und weiterhin ändern werden", ahnt Rosen, "dem möchten wir uns nicht verschließen, sondern vielmehr weiter öffnen und spannende Einblicke liefern. Aus unserer Sicht ist das der richtige Weg."

Ausgewählte Partie war letzter Sieg der TSG

Es ist ein neuer Ansatz und dürfte ein Vorgriff sein auf das, was den Profiklubs im Zuge des kommenden Vermarktungspaketes flächendeckend abverlangt werden wird. Hoffenheim sollte jedenfalls darüber nachdenken, die Dokumentation als Dauerschleife fortzusetzen, denn die exemplarisch ausgewählte Partie vom 14. Spieltag, war die letzte, die die TSG gewinnen konnte …