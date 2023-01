Hoffenheims WM-Star Kramaric muss noch kürzertreten

Auch an Tag drei des Trainingslagers in Portugal konnte Hoffenheims Andrej Kramaric nur ein eingeschränktes Programm absolvieren.

Aus Hoffenheims Trainingslager in Albufeira berichtet Michael Pfeifer

Er war 2022 der am längsten belastetste Hoffenheimer. Bis zum 17. Dezember war Andrej Kramaric bei der WM in Katar im Einsatz. Als amtierender Vizeweltmeister angereist, hatte der Hoffenheimer Star nun den nächsten Erfolg mit dem nur knapp vier Millionen Einwohner zählenden Kroatien verbucht und das Turnier diesmal mit WM-Platz drei abgeschlossen.

Nur kurzzeitig hatte man sich in Hoffenheim um Kramaric sorgen müssen, nachdem der Stürmer im kleinen Finale sichtbar angeschlagen hatte ausgewechselt und unter Tränen den Platz verlassen müssen. Doch wenig später signalisierte Kramaric Entwarnung, er hatte nur ein kleine Blessur davongetragen.

Also war davon auszugehen, dass der 31-Jährige sich auch uneingeschränkt mit den Kollegen auf die zweite Saisonhälfte würde vorbereiten können. Aber auch am dritten Tag an der Algarveküste absolvierte Kramaric nur ein arg reduziertes individuelles Programm. Was anfangs als Belastungssteuerung aussah, entpuppte sich mittlerweile als Spätfolgen eines grippalen Infektes, den sich der WM-Star im Anschluss an das Turnier zugezogen hatte. Deswegen muss der Angreifer aktuell noch kürzertreten und sich erst behutsam an die volle Belastung herantasten.

Kein Risiko

Das erste Testspiel in Portugal an Freitag (14:30 Uhr) gegen den Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg wird deshalb noch zu früh kommen für Hoffenheims Offensivkraft, von dem sich die TSG in der Restsaison eine Steigerung seiner Scorerwerte erhofft. Bislang liegt Kramaric zwar mit drei Treffern und drei Vorlagen in der Liga immer noch auf Rang zwei hinter Christoph Baumgartner (4/3), aber dennoch deutlich hinter den Quoten früherer Jahre zurück. Deshalb wird beim Wiederhochfahren jedes Risiko umgangen, um die Gefahr eines längeren Ausfalls zu vermeiden.

Zwei weitere Spieler des 30 Mann starken Aufgebotes in Albufeira liegen derzeit flach und konnten bis auf die Auftakteinheit noch nicht eingreifen. Neben dem jungen Angreifer Fisnik Asllani (20) hat sich auch Sturmtalent David Mokwa (19) einen grippalen Infekt zugezogen, beide sind deshalb gezwungenermaßen Dauergäste im Teamhotel "Pine Cliffs Resort".