Hoffenheims teure Aussetzer

In wenigen unüberlegten Momenten verliert die TSG Hoffenheim ein Spiel, das im Kampf um Europa nicht verloren werden darf.

Die fehlende Effizienz im Offensivdrittel begleitet die TSG ja schon jahrelang. Auch am Samstag gegen Bochum hatten die Hoffenheimer wieder mehr Gelegenheiten als der Gegner, vor allem Andrej Kramaric fehlte im Abschluss die letzte Präzision. Zudem hätten es noch mehr klare Torchancen sein müssen. Doch auch im finalen Pass waren es etwa Ihlas Bebou oder Diadie Samassekou, die schon dicht vor des Gegners Gehäuse den durchaus vorhandenen besser postierten Nebenmann nicht sahen oder überhastet nicht erreichten. "Es lag an der Effizienz, direkt vor dem Tor oder beim letzten Pass, das ist in so einem engen Spiel enorm wichtig", analysierte denn auch Sebastian Hoeneß.

Noch vielmehr aber wird dem TSG-Coach die defizitäre Defensivarbeit seiner Mannschaft missfallen haben. Denn es waren regelrechte Aussetzer, die kämpferisch zwar vorbildlichen, spielerisch aber durchaus limitierten Bochumer zum Torerfolg einluden. Schon der lange Pass von Torhüter Manuel Riemann auf den ganz außen auf Höhe der Mittellinie wartenden Takuma Asano hätte den späteren Torschützen erst gar nicht erreichen dürfen. Schließlich wartete die TSG grundformiert und (vermeintlich) organisiert. Doch der Japaner durfte den weiten Schlag ungehindert annehmen und verarbeiten, sodann ungestört nach innen dribbeln und bestaunt vom nur passiv begleitenden Kevin Akpoguma zur Bochumer Führung vollenden. Ein Gegentor aus dem Nichts, das so niemals fallen darf.

Es war aber nur der erste der teuren Hoffenheimer Aussetzer. Der zweite folgte unmittelbar vor der Pause durch einen Blackout von Angelo Stiller, der nicht abgesichert an der Mittellinie den Ball vertändelte. Da konnten sich die Gastgeber bei VfL-Stürmer Milos Pantovic bedanken, der - offenbar angesteckt von der Hoffenheimer Unentschlossenheit vor dem Tor - das fällige 0:2 verdaddelte.

"Leider haben wir das Momentum ohne Not weggeworfen"

Und ausgerechnet in der Phase nach dem Ausgleich, als die Hausherren wieder Oberwasser hatten und sich das nächste gedrehte Spiel abzuzeichnen schien, zog der nächste Aussetzer der TSG den Stecker. Kevin Vogt - als einer der schnellsten Hoffenheimer erster Konterverhinderer - hatte sich wohl den Daumen ausgekugelt und wurde draußen behandelt. Urplötzlich sah sich Florian Grillitsch als letzte Instanz und bedrängt von Asano einem raffinierten weiten Schlag von Riemann ausgesetzt.

"Ein Zweikampf am Mittelkreis, den wir nicht gut führen, trotzdem dürfen wir in einer solchen Situation auch nicht im Eins-gegen-eins stehen", stellte Hoeneß später fest, doch den eigens zusätzlich abgestellten Stiller hatte das Spiel zu sehr nach außen gelockt. Die Hauptschuld aber traf Grillitsch. "Das war keine gute und konsequente Zweikampfführung. Flo muss sich gefallen lassen, dass er die Situation besser löst", kritisierte Hoeneß, "wenn er hingeht, dann muss er den Ball klar klären. Oder eben wegbleiben und Zeit gewinnen, damit wir nachrücken können." So aber strebte Asano mach dem missratenen Eingreifen des Österreichers alleine seinem zweiten Treffer entgegen. "Das hat extrem wehgetan und uns etwas gezogen, das hat man gemerkt", so Hoeneß. Ein Wirkungstreffer, der letztlich das Spiel entschied.

"Leider haben wir das Momentum ohne Not weggeworfen", resümierte der 39-Jährige, "trotzdem hatten wir auch danach wieder gut Möglichkeiten, sie aber alle liegenlassen, dann reicht es nicht für einen Punkt, der uns gutgetan hätte." Um zumindest mit Freiburg (45 Punkte) gleichzuziehen. Und zu Leverkusen (51) oder Leipzig (48) nicht abreißen zu lassen. In Leipzig wird die TSG dann am kommenden Sonntag auf eine Mannschaft treffen, die Aussetzer derzeit noch viel konsequenter bestraft und die mit Macht und Entschlossenheit Richtung Champions League marschiert. Davon ist Hoffenheim nach den Niederlagen bei Hertha BSC (0:3) und nun gegen Bochum weiter entfernt, als die Tabelle vermuten lässt. Und muss nach ihrer jeweils 5. Gelben Karte bei RB auch noch auf die Gesperrten Kevin Vogt, David Raum und Kevin Akpoguma verzichten.