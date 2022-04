Hoffenheims Tag der Jubiläen

Das Heimspiel gegen Bochum stellt die TSG nicht nur unter das Motto "Afrika", dieser Samstag könnte auch für manche Hoffenheimer ein denkwürdiger werden.

Auf den Tag genau neun Jahre ist es am Samstag her, dass Alexander Rosen in sein Amt berufen wurde. Zunächst unter dem Titel "Leiter Profifußball", später als "Direktor Profifußball" fungiert der 42-Jährige seither als Manager der Hoffenheimer. Damit hat Rosen einen Großteil der bislang 14 Bundesligajahre der Kraichgauer in dieser Funktion begleitet und geprägt. Am 2. April 2013 war der damalige NLZ-Boss der TSG befördert und gemeinsam mit dem neuen Cheftrainer Markus Gisdol inthronisiert worden.

Mit der Doppeltrennung von Coach Marco Kurz und Manager Andreas Müller hatte der damals stark abstiegsbedrohte Klub die Reißleine gezogen und am Saisonende tatsächlich über die Relegation noch den Klassenerhalt geschafft. Es war damals der vierte zweistellige Tabellenplatz nacheinander. Nach Rang 7 als Herbstmeister und Überraschungsaufsteiger, folgte dreimal Platz 11 und der soeben noch vermiedene Abstieg. Seither war die TSG unter Rosens Verantwortung nur noch zweimal in der unteren Tabellenhälfte platziert, landete dagegen siebenmal in der besseren Hälfte und verbuchte dabei bereits zwei Starts in der Europa League und eine Teilnahme in der Königsklasse. In der aktuellen Saison wird der vierte internationale Wettbewerb angestrebt. An Rosens neuntem Jahrestag soll dafür der neunte Heimsieg der Saison eingefahren werden.

Baumann vor 100. Sieg, Rudy vor 300. Spiel

Damit würde Oliver Baumann zugleich eine Schallmauer durchbrechen. Denn die Nummer 1 der Hoffenheimer wäre der erste Spieler in der Vereinshistorie, der die Marke von 100 Siegen in der Bundesliga mit der TSG knackt (bei 74 Remis und 82 Niederlagen).

Eine ebenso denkwürdige Partie könnte es für Sebastian Rudy werden. Der hat zwar mehr Spiele für Hoffenheim absolviert als Baumann, aber noch nicht so viele gewonnen. Dafür steht der Ex-Nationalspieler vor seinem insgesamt 300. Pflichtspiel für Hoffenheim, das ist bislang unerreicht.

Vogt und die Torlos-Serie

Auch eine runde Zahl peilt Kevin Vogt an, der gegen seinen Ex-Verein sein 150. Ligaspiel für Hoffenheim absolvieren könnte. Und dabei mit einer Besonderheit aufwartet: Noch immer ist der Verteidiger torlos im TSG-Trikot. Vereinsübergreifend wartet der 30-Jährige mittlerweile sogar seit 210 Spielen auf einen Treffer. Den letzten erzielte er vor acht Jahren noch im Trikot des 1. FC Köln beim 2:1-Sieg gegen Dortmund. Sollte Vogt auch am Samstag der Debüttreffer für die TSG verwehrt bleiben, würde er mit Reinhold Zech (Stuttgart, Saarbrücken) gleichziehen, der aktuell noch alleine die zweitlängste Durststrecke eines Feldspielers in der Bundesligageschichte mit 211 torlosen Spielen am Stück von 1970 bis 1978 hält. Rekordhalter ist übrigens Dietmar Schwager (Kaiserslautern) mit 266 Spielen ohne Tor.