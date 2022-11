Hoffenheims Sturmhoffnung: Ist Asllani jetzt so weit?

Aufgrund der ungewissen Genesung von Ihlas Bebou und Munas Dabbur fahndet die TSG nach einem neuen Stürmer. Doch auch aus den eigenen Reihen könnte eine Alternative erwachsen.

Im Januar hatte ihn die TSG vorzeitig in den Profikader befördert, im September wurde dann auch der Vertrag von Fisnik Asllani gleich bis 2026 verlängert. Doch obwohl das Eigengewächs in der Vorbereitung durchaus einen guten Eindruck machte, kam er lange Zeit nicht zum Zug unter dem neuen Cheftrainer André Breitenreiter.

Fünf Treffer in vier Spielen

Also warb Asllani in der Regionalliga für sich und erzielte zwischenzeitlich fünf Treffer in vier Spielen.

"Wenn ein Fisnik Asllani jede Woche dort trifft, dann registriere ich das sehr wohl", versicherte damals Breitenreiter, "er war ja über einen längeren Zeitraum verletzt und braucht diese Spiele, um auch für uns richtig infrage zu kommen. Das gibt den Jungs Selbstvertrauen, wenn sie Erfolgserlebnisse sammeln, dann sieht man das auch sofort im Training, mit einer anderen Selbstverständlichkeit in den einzelnen Aktionen aufzutreten. Und dann kommt der nächste Step, um auch Einsätze bei uns zu bekommen."

Doppelpack gegen Norwegen

Zuletzt war es dann so weit, sicherlich auch begünstigt durch den Ausfall von Munas Dabbur (Schulter), kam Asllani an den jüngsten drei Spieltagen zu seinen ersten Einsätzen und wurde jeweils in der Schlussphase eingewechselt. Mehrfach fehlte nur ein Tick Präzision und Konzentration für seinen ersten Bundesligatreffer. Dafür legte der 20-Jährige nun im Nachklapp der Saison in der deutschen U-20-Nationalmannschaft nach. Beim 2:1-Sieg gegen Norwegen gelangen dem Hoffenheimer beide Treffer, in vier Einsätzen für die U 20 hat er schon dreimal getroffen.

Damit untermauert das Talent seine Hoffnungen, auch im neuen Jahr bei der TSG mehr Spielzeit zu bekommen. Schließlich können die Verantwortlichen im Kraichgau aktuell nicht absehen, ob und wann die langzeitverletzten Angreifer Dabbur und Ihlas Bebou (Knorpelschaden im Knie) ihr altes Niveau wieder erreichen können. Deshalb hatten die Hoffenheimer bereits im Sommer nach einer Ergänzung für den Angriff Ausschau gehalten.

Breitenreiter setzt auf die junge Garde

Vielleicht aber ist dann auch die Zeit reif für Asllani, der Schnelligkeit, aber auch körperliche Wucht (1,88m/81 kg) mitbringt. Um neben dem vier Monate älteren Georginio Rutter zu spielen und den Spuren des bereits etablierten Franzosen zu folgen. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich extrem auf junge Spieler setze, sie unterstütze und ihnen helfe. Das ist in Hoffenheim auch der Fall", so Breitenreiter, "ich finde auch, dass die jungen Spieler hier echt gut zuhören und sehr gewillt sind, das anzunehmen, was wir gemeinsam besprechen." Klingt jedenfalls vielversprechend.

Beier reift in Hannover

Übrigens hat Hoffenheim in der deutschen U 20 noch ein weiteres Stürmer-Eisen im Feuer. Gegen Norwegen standen beide TSG-Talente gemeinsam auf dem Platz. Allerdings ist Maximilian Beier von Hoffenheim aktuell an Hannover 96 ausgeliehen, wo er bereits im zweiten Zweitligajahr reift. Der ebenfalls 20 Jahre alte Angreifer hat in der laufenden Saison bislang drei Tore und zwei Vorlagen verbucht, sein Anschlussvertrag im Kraichgau ist noch bis 2025 datiert. Auch das ist bei der Langfristkaderplanung einzupreisen.