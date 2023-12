Hoffenheims Status als Schwellenklub

Die Kraichgauer haben sich eine gute Ausgangsposition verschafft, dennoch stimmen oft Leistung und Ergebnis nicht überein - in beide Richtungen.

Platz sechs nach 14 Spielen, das kann sich sehen lassen, muss aber in Hoffenheim auch nichts heißen. Häufig wurden in zurückliegenden Spielzeiten verheißungsvolle Ausgangspositionen unerklärlich wie krachend verspielt. Nun stellt sich erneut die Frage: Wie stark, wie reif, wie stabil ist die TSG diesmal?

Bei genauerer Betrachtung fällt auf: Die Kraichgauer zählen zwar aktuell zu den Top Sechs der Liga, haben aber einen Großteil ihrer 23 Punkte eben nicht gegen Topgegner gesammelt. Und gingen in den meisten Duellen mit Kontrahenten aus der derzeitigen Top Acht leer aus. Sechs Partien dieser Kategorie sind gespielt, fünf hat die TSG verloren: 2:3 gegen Leverkusen, 1:3 in der Liga und 0:1 im Pokal gegen Dortmund, 1:3 gegen Frankfurt, 1:2 gegen Freiburg. Nur in Stuttgart landete Hoffenheim einen 3:2-Auswärtscoup gegen ein Spitzenteam. Nun steht am Samstagabend die nächste Reifeprüfung in Leipzig an (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Oft hat die Leistung gestimmt, aber das Ergebnis nicht. Pellegrino Matarazzo

Hoffenheim ist sozusagen ein Schwellenklub. Im Grenzgebiet zwischen gehobener Mittel- und Spitzenklasse. Was an den erwähnten Resultaten allein aber nicht festzumachen ist. "Wir haben in Stuttgart gewonnen auf eine sehr reife und eklige Art", argumentiert Trainer Pellegrino Matarazzo, "und in den anderen Spielen waren wir auch gar nicht schlecht und gut dabei, um auch zu punkten oder sogar mehr rauszuholen. Oft hat die Leistung gestimmt, aber das Ergebnis nicht." So war etwa das 1:3 im Heimspiel gegen Dortmund in der Liga deutlich knapper als das 0:1 in Dortmund im Pokal, auch gegen Leverkusen wäre mehr drin gewesen, ebenso etwa gegen Frankfurt.

Matarazzo sieht Beleg für Entwicklung

Häufig war es aber auch umgekehrt. Das 3:2 in Stuttgart hielt vor allem Torhüter Oliver Baumann fest, der Kapitän hatte auch in Heidenheim (3:2) dafür die Basis gelegt, ein Spiel, das längst hätte verloren sein müssen, noch drehen zu können. Irgendwie wollen Leistung und Resultat nicht nur gegen Topmannschaften bei der TSG selten zueinanderfinden. In Gladbach (1:2) hätte Hoffenheim längst als Sieger feststehen müssen, beim 1:1 in Augsburg war deutlich mehr drin, dagegen das 1:1 gegen Mainz arg schmeichelhaft. In Bremen wurde der hochverdiente Auswärtssieg völlig unnötig beinahe noch verspielt.

Doch gerade den jüngsten Erfolg gegen Bochum (3:1) zieht Matarazzo als Beleg der Reife heran. "Dieses Spiel war für mich ein entscheidendes. Es belegt eine Entwicklung", erklärt der 46-Jährige, "nach zwei nicht so erfolgreichen Spielen gegen Mainz und der Niederlage in Gladbach sind wir mit guter Energie und geschlossen aufgetreten. Man hatte das Gefühl, jeder möchte verteidigen und tut genau das, was nötig ist, um zu siegen. Die Mannschaft hatte verstanden, dass diese drei Punkte gegen Bochum genauso viel wert sind, wie ein Sieg gegen Leverkusen." Oder am Samstag in Leipzig.

"Das war für mich sehr wichtig zu sehen. Das Spiel gegen Bochum hat uns gezeigt, dass wir auf dem Boden sind", versichert Matarazzo, der der Gefahr von Nachlässigkeiten aufgrund vermeintlicher Überlegenheit vorbeugte: "Wir haben es mit einer guten Defensive und einem guten Umschaltspiel für uns entschieden. Das war vielleicht überraschend für manchen, aber für mich der genau richtige Ansatz. Jeder hat es verstanden und ist mitgegangen."

Hoffenheim will auch Leipzig wehtun

Nun steht sein Team in Leipzig vor einer ganz anderen Herausforderung. "Leipzig ist eine Topmannschaft, sie haben einen breiten Kader, individuelle Qualität, eine gute Spielanlage und sind in allen Phasen gefährlich", ahnt Matarazzo, "das heißt für uns, voller Fokus und Aufmerksamkeit über 90 Minuten. Zudem mit einer guten Energie, dann sind wir siegfähig. Es ist unangemessen, von Leipziger Schwachstellen zu sprechen, aber es gibt Phasen im Spiel, in denen wir auch diesem Gegner wehtun können. Unser Plan steht schon."

Mal sehen, wie die zuweilen noch immer unberechenbaren Hoffenheimer mit ihren noch immer ziemlich schwankenden Vorstellungen diese Herausforderung meistern. "Wir wollen immer das Maximum und uns vor keinem Gegner verstecken, egal wie er heißt", versichert der TSG-Coach, "aber wir wollen auch keinen Gegner unterschätzen, egal wie er heißt." Mit dieser Maxime will Matarazzo Hoffenheim über die Schwelle hieven zu einer verlässlichen Spitzenmannschaft.