Hoffenheims Rückkehrer Matarazzo: "Es ist ein Kopfthema"

Bei seiner Rückkehr nach Hoffenheim nach gut drei Jahren traf Pellegrino Matarazzo auf viele alte Bekannte und auf zwei sich nicht unbedingt begünstigende Phänomene: Tatendrang und Verunsicherung.

"Erst mal habe ich Freude gespürt, ich habe die Mannschaft als sehr bereit empfunden, sie wissen, dass es jetzt etwas zu tun gibt, sie sind sehr aufnahmebereit", verrät der 45-Jährige nach seinen ersten Eindrücken auf dem Trainingsplatz und in Einzelgesprächen, "im Training habe ich sie als sehr energetisch empfunden, es gab viele Zweikämpfe, auch bewusst über Spielformen, aber ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft bereit ist, den nächsten Schritt zu machen, was die Leistung angeht."

Das ist nicht nur angebracht, sondern überfällig nach mittlerweile zehn sieglosen Pflichtspielen in Folge. "Es muss schnell gehen", weiß Matarazzo und konzentriert sich auf "die Informationen, die am effizientesten sind, damit wir am schnellsten vorankommen, einige Pressingabläufe und offensive Abläufe". Denn das Kernproblem ist eindeutig: "Natürlich ist es ein Kopfthema", erkennt auch Matarazzo, der auch psychologisch ansetzen will, "wichtig ist, dass wir verstehen, wo wir sind, auf den Resetkopf drücken und vorwärts agieren, es geht nur so. Wir dürfen nicht daran denken, was alles in den vergangenen Wochen passiert ist oder wir sind eigentlich zu gut sind. Nein, wir sind, wo wir sind aus einem gewissen Grund, das akzeptieren wir."

Schnellstens will der Rückkehrer, der bei der TSG schon als Jugendcoach und als Assistent unter Julian Nagelsmann gearbeitet hatte, zur nötigen Sicherheit im Spiel verhelfen. "Das ist ein Thema der Verunsicherung und ein schleichender Prozess gewesen, nachdem ich viele Gespräche geführt habe", so der US-Amerikaner, "es geht erst mal darum, eine gewisse Stabilität im Defensivspiel herzustellen, eine Kompaktheit in unsere Pressingabläufe zu bekommen und nicht zu vergessen, wo unsere Stärken sind." Die liegen von je eher im Offensivspiel. Es wartet ein gewaltiger Balance-Akt auf den neuen Coach. "Sie können kicken, wir haben Jungs auf dem Platz, die mit dem Ball umgehen können, auf gewissen Positionen haben wir auch Speed", findet Matarazzo, "deswegen wird es wichtig sein, dass wir den Ball laufen lassen, aber mit einer gewissen Zielstrebigkeit und Richtung. Wir wollen zum Tor und diese Direktheit beibehalten, aber mit dem Ball am Fuß." Zuletzt hatten sehr viele lange Bälle das Hoffenheimer Spiel geprägt.

Matarazzo: "Ich gebe der Mannschaft einen Plan an die Hand gekoppelt mit unserer Spielidee"

Als erstes gehe es darum, "konkurrenzfähig zu sein und unsere Idee von Fußball wieder zu beleben", so Matarazzo, "mittelfristig wissen wir alle, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Erst mal Klassenerhalt, dann sehen wir weiter." Ob der bis 2025 geltende Vertrag denn auch für die 2. Liga gelte wurde bei der Präsentation am Donnerstag Manager Alexander Rosen gefragt. "Wir sprechen nicht über Vertragsinhalte, das ist auch nicht das Szenario, mit dem wir uns am 19. Spieltag beschäftigen, sondern damit, dass wir unsere PS wieder auf die Straße kriegen", erklärte Rosen, "wir haben noch 15 Spiele vor der Brust. Wir konzentrieren und auf Inhalte und Leistung, dann brauchen wir uns hoffentlich nie mit diesem Szenario beschäftigen."

Dazu braucht es aber eine zügige Kehrtwende, denn in der Tabelle der jüngsten neun Spieltage ziert Hoffenheim abgeschlagen das Tabellenende. Und mit Leverkusen kommt am Samstag zu Matarazzos Premiere eine gerade offensiv enorm gefährliche Mannschaft nach Sinsheim. "Sie haben sich defensiv stabilisiert unter dem neuen Trainer, stehen sehr kompakt und haben nach Balleroberung sehr viele Tore geschossen", weiß Matarazzo, "ich gebe der Mannschaft einen Plan an die Hand gekoppelt mit unserer Spielidee." Ob dann auch wieder Abwehrchef Kevin Vogt wieder die Dreierkette führen kann, ist allerdings ungewiss. "Er hat Teile des Trainings mitgemacht, wir hoffen, dass er am Donnerstag einsteigen kann und eine Option sein kann."

Optional ist auch eine weitere Verstärkung im Trainerstab der TSG. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Trainerteam, aber es kann sein, dass wir noch jemanden dazugewinnen, das wird sich in den nächsten 24 Stunden entscheiden", verriet Matarazzo. Dabei dürfte es sich um einen alten Weggefährten handeln, der Matarazzo bereits zu dessen Nürnberger Zeiten assistiert und der ihn auch nach Stuttgart begleitet hatte: Co-Trainer Michael Kammermeyer (37).