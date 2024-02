Hoffenheims "Preis für unnötige Gegentore"

Egal, wen man am Samstagabend bei der TSG Hoffenheim fragte: Unisono taten die Kraichgauer die Meinung kund, dass ihr Team den Sieg gegen den 1. FC Union verdient gehabt hätte. Das ist nicht falsch, verkennt aber eine Tatsache.

Nämlich die der fehlenden Schärfe, der fehlenden Durchschlagskraft in letzter Reihe. Das ist kein neues Phänomen sondern eines, das in den vergangenen Wochen wiederholt auftrat. Im Prinzip, seit Pellegrino Matarazzo den Fokus auf die zuvor wackelige Defensive legte. Im Grunde ein nachvollziehbarer Schritt des Trainers, denn die war eben die Achillesferse der Hoffenheimer. Doch seither hakt es vorne, im Prunkstück der TSG. In Durchgang zwei gegen Union hatte Matarazzo mit Andrej Kramaric, Wout Weghorst, Maximilian Beier und Ihlas Bebou vier gelernte Angreifer auf dem Platz - heraus sprangen lediglich eine ernstzunehmende Torchance durch Beier (73.) sowie ein ordentlicher Schuss aus 17, 18 Metern von Anton Stach (54.).

Wo Florian Grillitsch die von ihm ins Spiel gebrachte "Fülle an Chancen" in der zweiten Hälfte sah, bleibt sein Geheimnis. Auf Nachfrage konkretisierte der Österreicher, dass man in vielen aussichtsreichen Momenten falsche Entscheidungen treffe. Das klingt schon realitätsnäher. Die Drangphase der TSG über 30 Minuten nach dem Seitenwechsel und einer zerfahrenen, häufig unterbrochenen ersten Hälfte, ist das Eine. Der Mangel an klaren Abschlüssen aus dieser Feldüberlegenheit das Andere.

Rosen: "Es liegt nicht am Grundsätzlichen"

"Wenn es einen Preis für unnötige Gegentore und unnötige Niederlagen gäbe, dann wären wir jetzt schon uneinholbar vorne", skizziert Alexander Rosen und kritisiert die Fehler vor dem Gegentreffer durch Brenden Aaronson: "Es war noch nicht einmal ein Angriff des Gegners. Unser zentraler Mann schießt den Gegner an, das Zweikampfverhalten am Flügel ist katastrophal." Der Sportgeschäftsführer wirbt in der Beurteilung der Lage für Differenzierung. Tabellenstand und die Auftritte zuletzt bereiten ihm offensichtlich keine Sorgen. Der Trend hingegen schon: "Es gelingt uns schon länger nicht, ordentliche bis gute Leistungen in Siege umzumünzen. Das ist ein großes Problem. Aber es liegt nicht am Grundsätzlichen."

Allerdings fehlt es seit dem zehnten Spieltag an Grundsätzlichem, nämlich Punkten. Lediglich deren neun holten die Kraichgauer seit November, nur Darmstadt 98 schnitt in diesem Zeitraum schlechter ab mit fünf Zählern. Dass der Gastauftritt am nächsten Sonntag bei Borussia Dortmund zum Muss-Auftritt für Matarazzo wird, ist vor dem Hintergrund von Rosens Worten am Samstagabend unwahrscheinlich. Mit Blick auf die Folgepartie gegen Werder Bremen und die sich daran anschließenden Gegner (Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen) könnte das schon anders aussehen.