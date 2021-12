Hoffenheims neue innere Stärke

"Mit jedem Sieg wächst unser Selbstvertrauen", sagt stellvertretend Kevin Vogt. Ein Grund, warum sich Hoffenheim aktuell nicht so schnell aus dem Konzept bringen lässt und viele Spiele umbiegt.

Es gab Zeiten, da genügte eine Szene, ein Gegentor aus dem Nichts, und Hoffenheim verlor den Faden und das Spiel. Egal wie tonangebend die TSG bis dahin auch gewesen sein mag. Auch in dieser Saison. Es sei nur erinnert an die Niederlagen in Stuttgart (1:3) oder in Bochum (0:2). In beiden Auswärtspartien machten die Kraichgauer lange einen stabilen Eindruck und hatten jeweils durch Ihlas Bebou auch die besseren Chancen, um die so wichtige Führung zu markieren. Stattdessen traf der Gegner, und in der Folge Hoffenheim den Kopf und den Rhythmus.

Hoffenheims starke Nerven

Zuletzt aber ließen sich die Mannen von Trainer Sebastian Hoeneß auch von Rückständen und anderen Rückschlägen nicht mehr aus der Fassung bringen. Selbst beim 6:3-Sieg in Fürth hatte die TSG überraschend das 0:1 gegen das Schlusslicht hinnehmen müssen, das Resultat aber bereits zur Pause gedreht. Gleich nach Wiederanpfiff kassierte Hoffenheim den Ausgleich zum 2:2, um dann aber uneinholbar davonzuziehen.

Auch beim jüngsten 3:2-Erfolg im engen Heimspiel gegen Frankfurt bewiesen die Gastgeber starke Nerven. Auch gegen die Eintracht lag die TSG erneut 0:1 hinten. Doch statt zu wackeln und womöglich die Kontrolle über das Geschehen zu verlieren, präsentierten sich die Hausherren fortan noch konzentrierter, noch zielstrebiger, noch effizienter. Und bogen das Spiel um und überstanden auch kritische Frankfurter Drangphasen.

Wir spielen derzeit einen mutigen Fußball. Kevin Vogt

"Wir spielen derzeit einen mutigen Fußball. Mit jedem Sieg wächst unser Selbstvertrauen - das ist kein Geheimnis. Wenn du Mut auf den Platz bringst, wird das am Ende auch belohnt", erkennt Routinier Kevin Vogt. Auch für Dennis Geiger liegt die neue innere Stärke der TSG im Kopf. "Dass wir zu Hause derzeit so stark sind, hat viel mit Selbstvertrauen zu tun."

TSG hält Ligabestwert

Aber auch vor der jüngsten Erfolgsserie fiel Hoffenheim nicht gleich beim ersten Gegenwind um. Auch beim 2:2 gegen Union Berlin lag die TSG nach dem 0:1 zwischenzeitlich 2:1 in Führung. Selbst beim 2:3 in Dortmund konnte zweimal ausgeglichen werden, ehe Haaland der Lucky Punch gelang. Auch gegen Wolfsburg drehte Hoffenheim ein 0:1 in einen 3:1-Erfolg.

Mittlerweile liegt Hoffenheim im Ranking der nach Rückständen erfolgreichsten Mannschaften der Liga auf Platz 1 mit 10 Punkten (3S/1U) vor dem 1. FC Köln (9P - 2S/3U) und Dortmund (6P - 2S). Da scheinen sich in Hoffenheim nicht nur die Abläufe auf dem Platz zu verfestigen.