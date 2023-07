Hoffenheims Hitzeschlacht im Skitempel

Am Samstagnachmittag startete die TSG Hoffenheim im österreichischen Kitzbühel bei 36 Grad im Schatten ins Trainingslager - ein Überblick über die Personalsituation beim Team von Coach Pellegrino Matarazzo.

Aus Hoffenheims Trainingslager in Kitzbühel berichtet Michael Pfeifer

Direkt unterhalb der legendären Skiabfahrt "Streif" startete die TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag direkt mit einer Hitzeschlacht ins Sommertrainingslager in Kitzbühel. Denn trotz der hohen Temperaturen von 36 Grad im Schatten beließ es Trainer Pellegrino Matarazzo keineswegs mit einer lockeren Bewegungseinheit nach der langen Busanreise, sondern verlangte seinen Schützlingen gleich ein strammes und schweißtreibendes Programm ab.

29 Profis - 26 Feldspieler und drei Torhüter - sind in Österreich am Start, es fehlen derweil Melayro Bogarde, der mit der U 23 an der USA-Reise teilnimmt, und der angeschlagene Fisnik Asllani, der sich im Test gegen Elversberg am Innenband verletzt hatte.

Trennung von Bicakcic kurz vor der Abreise - Wechselkandidaten mit dabei

Und natürlich ist auch Ermin Bicakcic nicht mehr dabei, nachdem sich die TSG und sein langjähriger Abwehrrecke erst kurz vor der Abreise entschlossen, es bei dem ohnehin ausgelaufenen Vertrag zu belassen und sich - bis auf Weiteres - zu trennen. Denn erstens ist bereits ein mögliches Abschiedsspiel angedacht, in dem auch Sebastian Rudy eine Hauptrolle spielen soll, zudem hatte die TSG angekündigt, dass Bicakcic auf jeden Fall nach seiner aktiven Karriere in einer noch unbekannten Rolle nach Hoffenheim zurückkehren soll.

Mit dabei natürlich die Neuzugänge Florian Grillitsch, Julian Justvan und Marius Bülter sowie die beiden Eigengewächse Bambasé Conté (20) und Joshua Quarshie (18). Ebenso die Leih-Rückkehrer Maximilian Beier und (20) Marco John (21).

Nach wie vor dabei sind auch die potenziellen Abgänge Jacob Bruun Larsen, Diadie Samassekou und Kasim Adams, für die die TSG noch Abnehmer sucht. Möglicherweise könnte sich auch für Muhammed Damar noch eine Leihe ergeben.

Geiger und Kaderabek teilaktiv - Nächster Test am Montag

Nur teilaktiv dabei waren zum Auftakt Dennis Geiger und Pavel Kaderabek, die aus Gründen der Belastungssteuerung ein weniger intensives Programm abspulten.

Nach den beiden Einheiten am Sonntag steht bereits am Montag ein Testspiel auf dem Porgramm, dann treten die Kraichgauer in Kitzbühel gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg an (17 Uhr).