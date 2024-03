Hoffenheims gestutzte Flügel

Fünfte gelbe Karte für Pavel Kaderabek, eine unnötige gelb-rote Karte gegen Marius Bülter, der den verletzten Robert Skov gegen Werder Bremen vertrat. Die Flügel der TSG Hoffenheim sind fürs Erste gestutzt.

Trainer Pellegrino Matarazzo ist vor dem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt an diesem Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) also zum Umbau gezwungen. Am einfachsten dürfte sich die Situation auf der linken Seite gestalten, wo Bülter beim 2:1 gegen die Hanseaten zwar offensiv durchaus Akzente zu setzten wusste, defensiv gegen Mitchell Weiser aber auch immer wieder offenbarte, dass er nun einmal gelernter Angreifer ist. Was sich womöglich auch darin niederschlug, dass er binnen elf Minuten zweimal gelbwürdig hinlangte und vorzeitig vom Platz musste. Wird Skov nach seiner Adduktorenverletzung in Dortmund wieder fit, dürfte der Däne links beginnen. Als Alternative kommt der von Benfica Lissabon im Januar ausgeliehene David Jurasek infrage, es wäre das Startelfdebüt des Tschechen.

Kniffliger gestalten sich die Gedankenspiele für Matarazzo da schon auf der rechten Seite, wo Kaderabek als ansonsten stets gesetzte Kraft eine dicke Lücke reißt. Einen echten Nummer-Eins-Anwärter auf die Vertretung des 31-Jährigen gibt es so nicht im Kader. Die defensivere Variante hieße Kevin Akpoguma, vorausgesetzt, der 28-Jährige gibt rechtzeitig grünes Licht. Sowohl gegen den 1. FC Union (0:1) als auch in Dortmund (3:2) und gegen Werder stand der sprintstarke Innenverteidiger aufgrund von Rückenproblemen nicht im Kader.

Zweifelsohne Charme hätte auch eine offensivere Ausrichtung mit Ihlas Bebou. Der schnelle Togolese kennt die Rolle auf der rechten Außenbahn, wenngleich sich dann womöglich nach hinten die ein oder andere Zusatzaufgabe stellt, ähnlich wie auf links bei Bülter zuletzt. Die Grundordnung wäre dann eine asymmetrische, bereits beim VfB Stuttgart ließ Matarazzo bekanntlich mit dem offensivstarken Borna Sosa aber gerne so agieren. Zumal die Option mit Bebou auf der Bahn dem Coach die Möglichkeit bietet, den ob einer Blessur gegen Bremen geschonten Andrej Kramaric in Frankfurt zu bringen, ohne den kämpferisch überzeugenden Wout Weghorst opfern zu müssen. Dass Top-Torjäger Maximilian Beier gesetzt ist, versteht sich von selbst.