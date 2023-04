Hoffenheims Geiger: "Diese Leistung ist unerklärlich"

Gegen Köln kommt Hoffenheim wieder vom Kurs ab und muss beim vorentscheidenden Schritt zum Klassenerhalt dem Gegner den Vortritt lassen.

Zumindest in der Selbstbeurteilung zeigten die Hoffenheimer die angemessene Schärfe, die ihnen im Spiel zuvor in (zu) vielen Phasen gefehlt hatte. "Es war ein schlechtes Spiel und ein großer Rückschritt", befand etwa Dennis Geiger, der am Donnerstag seinen Vertrag bis 2027 verlängert hatte, "wir haben nicht das auf den Platz bekommen, was uns in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hat. Wir hätten einen riesigen Schritt machen können durch einen Sieg, deswegen ist die Leistung unerklärlich."

Zumal sich offenkundig keinerlei Nachlässigkeiten im Wochenverlauf angekündigt hatten. Trainer Pellegrino Matarazzo sprach von einer "guten Trainingswoche, es gab keine Anzeichen, dass die Spieler nicht bereit waren". Dennoch scheint das Hoffenheimer Fundament und Selbstverständnis auch nach der jüngsten Erfolgsphase mit zehn Punkten aus vier Spielen nicht so stabil zu sein, wie es erforderlich ist im Abstiegskampf, in dem die TSG nach wie vor steckt. "Nach dem Gegentor gab es einen Bruch. Die Leistung in der übrigen ersten Hälfte kann nicht unser Anspruch sein", bemängelte Matarazzo, "anders mit Spielverläufen umzugehen ist wichtig, auch wenn du eine gute Trainingswoche hattest, es war nicht erkennbar, dass wir so ein Spiel abliefern, das hat für mich etwas mit dem Spielverlauf zu tun."

Wir sind mit der Situation im Spiel nicht gut umgegangen, das hat etwas mit Widerstandsfähigkeit und Größe zu tun. Pellegrino Matarazzo

Und der wandte sich diesmal eben gegen die TSG. Während die Hausherren etwa beim Wende-Sieg gegen Hertha BSC (3:1) selbst vom Spielglück und einem Handelfmeter (wenig später noch von einem Foulelfmeter) profitiert hatten, brachte nun der unglückliche, aber berechtigte Handelfmeter von John Anthony Brooks völlig aus dem Konzept. "Wir haben die nötige Präzision vermissen lassen, zu oft die falsche Entscheidung getroffen und waren im letzten Drittel nicht gut genug", analysierte Matarazzo. Vor allem aber litten die Überzeugung ins eigene Spiel, die Selbstsicherheit. "Manchmal gibt es Spielverläufe, die überraschen. Ich finde, wir sind mit der Situation im Spiel nicht gut umgegangen, das hat etwas mit Widerstandsfähigkeit und Größe zu tun", erkennt der 45-Jährige, "Themen, die wir noch im Detail besprechen."

Sie zu besprechen, ist das eine, sie wieder auf den Platz zu bekommen, eine ganz andere. Schließlich kommen nun vier Gegner nacheinander, denen allen Europacup-Format zugesprochen wird: In Leipzig, gegen Frankfurt, in Wolfsburg, gegen Union Berlin, ehe es zum Abschluss zu den wiedererstarkten Stuttgartern geht. Es bleibt ein dünnes Eis auf dem die Kraichgauer schlittern.

"Ich bin wirklich brutal enttäuscht, vor allem nach den vergangenen Wochen", versicherte Christoph Baumgartner, "da hat uns ausgezeichnet, dass wir den Sieg mehr wollten. Diese Energie hatten wir heute nicht. Wir hätten einen großen Schritt nach vorn machen können, nun fühlt es sich nach einem großen Rückschritt an." Dennoch wollte der Österreicher nicht alles gleich negativ sehen. "Wir haben uns in den vergangenen Wochen etwas erarbeitet und darum trotz dieses Dreckspiels weiterhin die Chance, in der Liga zu bleiben", sagte der 23-Jährige, "wir haben es in der eigenen Hand. Nun fahren wir nach Leipzig und wollen da punkten." Aber dazu, findet Routinier Kevin Vogt, "müssen wir ein anderes Gesicht zeigen, diese Niederlage ist ein Dämpfer, den wir aber schnell abschütteln wollen". Und müssen.