Hoffenheims Chance: "Die drei vor uns haben mehr zu verlieren"

In der Frauen-Bundesliga besteht an diesem Wochenende womöglich die letzte Chance auf einen Wechsel an der Tabellenspitze. Dabei hofft neben dem VfL Wolfsburg auch die TSG Hoffenheim auf einen Ausrutscher von Spitzenreiter FC Bayern München.

Stephan Lerchs TSG kann den Titelkampf mit einem Punktgewinn gegen die Bayern noch einmal aufmischen. IMAGO/foto2press